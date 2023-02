Lyon dans le top 100 mondial et sur le podium français des villes les plus embouteillées

Surtout depuis que les écologistes ont été élus à la Métropole. Pourtant, les données chiffrées de TomTom n’indiquent pas d’évolution notable dans les embouteillages entre Rhône et Saône.

Selon son index annuel des bouchons à travers la planète, Lyon est la 53e ville plus embouteillée au monde, et la troisième française derrière Paris et Bordeaux.

Dans la capitale des Gaules, on met généralement 20 minutes et 40 secondes pour réaliser 10 kilomètres, soit 10 secondes de moins qu’en 2021. Un automobiliste lyonnais a également passé 3 jours et 11 heures au total dans les bouchons l’an dernier, soit 31 minutes de moins qu’en 2021.

Attention toutefois, cette donnée ainsi que toutes celles qui suivent ont comme base la réalisation quotidienne en voiture de 10 kilomètres dans Lyon intra-muros.

TomTom s’intéresse dans le détail aux horaires les plus congestionnés à Lyon. Les lundis, mardis et jeudis matin à 8h sont à éviter à tout prix. Mais le pire créneau pour rouler serait le jeudi à 17h avec 28 minutes nécessaires en moyenne pour parcourir 10 kilomètres. Cela correspond logiquement aux moments où les émissions de CO2 sont les plus importantes.

Quid de la vitesse alors que depuis mars 2022, les 30km/h sont imposés sur la plupart des axes lyonnais ? La forte densité de la circulation fait que la vitesse moyenne entre 7h et 20h excède rarement les 30km/h. Elle descend même à 21km/h le jeudi à 17h.

Le jour le plus noir en 2022 fut le 5 mai, avec 25 minutes et 30 secondes nécessaires pour faire ces fameux 10 kilomètres. Ce jour-là, le métro était en panne et deux accidents étaient à déplorer sous Fourvière et sur le périphérique nord.

TomTom a également inclus les modes doux dans son index annuel. Les vélos arrivent-ils plus vite que les voitures à destination à Lyon ? La réponse est non puisque la moyenne de temps nécessaire à un cycliste pour réaliser 10 kilomètres dans Lyon se situe sur une fourchette large de 25 à 35 minutes. La trottinette électrique est ainsi plus efficace (24-32 minutes) et la solution la plus rapide reste le scooter électrique (15-27 minutes).

Londres, souvent érigée en modèle, est le pire endroit sur terre pour un automobiliste avec 36 minutes et 20 secondes nécessaires en moyenne pour réaliser 10 kilomètres. Bengaluru en Inde et Dublin en Irlande complètent le podium mondial. Paris de son côté sort miraculeusement du top 10 avec une 11e place.