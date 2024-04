Lyon : un service de VTC étend son offre… à des taxis !

En juin 2023, les taxis lyonnais se mettaient en grève jusqu’à pénétrer dans le conseil métropolitain. Parmi leurs doléances, la multiplication des licences mais aussi la concurrence des services de VTC, aux prix plus compétitifs. Dix mois plus tard, certains d’entre eux semblent se résigner à faire alliance. Ce jeudi 18 avril, la société Bolt spécialisée dans les VTC a annoncé étendre son offre à un service de taxi à Lyon. La capitale des Gaules, où Bolt est présente depuis 2017, est la deuxième ville de France à être doté de ce service après Paris, où il a été installé fin 2022.

En plus de ses 5 catégories de véhicules existantes, Bolt mise sur les courses taxi, notamment pour attirer une clientèle plus large et plus "business". Cette collaboration permet notamment de programmer une course (jusqu’à 90 jours en avance) et d’améliorer les temps de trajet, comme les taxis peuvent emprunter les couloirs de bus et disposent de plus de zones de prise en charge.

En ce sens, ce nouveau service compte principalement sur les déplacements à l’aéroport de Saint-Exupéry et aux gares Part-Dieu et Perrache. Contrairement à celui des VTC, le prix de la course en taxi n’est pas fixe, mais selon une fourchette d’estimation. En effet, leur tarif est encadré par la loi en fonction de la circulation.

Bolt, qui a l’habitude de travailler avec des taxis depuis 2013, prône l’union : "Le lancement de ce nouveau service vient répondre au niveau de demande de plus en plus élevé de nos utilisateurs à Lyon. Les taxis et les VTC sont deux services complémentaires", assure Julien Moukeyet, directeur général de Bolt France.

Des tarifs peu incitatifs

En consultant l’application, on remarque toutefois des tarifs très exclusifs. Selon une moyenne de cinq trajets types intra-Lyon, comptez environ 7 euros de plus pour un taxi (en considérant la fourchette la plus basse) par rapport à la première gamme VTC proposée par Bolt. Cette différence peut aller jusqu’à 20 euros lorsque l’on cherche à se rendre à l’aéroport Saint-Exupéry depuis le centre-ville.

Pour "toucher des nouveaux utilisateurs" et de renforcer sa clientèle business, Bolt se lance dans la complexe mission de relier deux camps ennemis. Contactés, les syndicats de taxi de Lyon n’ont pas encore répondu à nos sollicitations.

