Les taxis en grève devant la Métropole de Lyon, leurs syndicats pénètrent en plein conseil

Ce lundi, au petit matin, environ 400 chauffeurs de taxis ont encerclé la Métropole de Lyon, et bloquent partiellement les rues du Lac, Paul Bert, Dr Bouchut et Garibaldi. Trois syndicats (FTI, MTR et UNT) ont initié deux jours de mobilisation, pour protester contre l’octroi de licences de taxis supplémentaires de la part de la Métropole.

Devant la métropole de #Lyon, les syndicats des taxis lyonnais manifestent contre l’augmentation des licences (décidée par le Grand Lyon), qui condamne selon eux le métier.



En guise de protestation, les rues du Lac et Paul Bert sont bloquées par les chauffeurs. pic.twitter.com/hKRy0Pw2Gy — Lyon Mag (@lyonmag) June 26, 2023

Actuellement devant les locaux, où se déroule le conseil métropolitain, l’intersyndicale des chauffeurs de taxis ont envoyé une délégation rencontrer Jean-Claude Kohlhaas, vice-président aux Mobilités, sans succès. La Métropole compte bien inclure de nouveaux taxis, pour réduire naturellement les prix des courses.

Abdelatif Grine, président de la fédération des taxis indépendants 69, monte au créneau : "Ils veulent nous mettre de nouveaux taxis, on n’en a pas besoin !", "qui dit nouvelles licences dit moins de chiffre d’affaires pour nos artisans qui sont déjà en situation de précarité", s’inquiétait-il.

« On a aucune idée de combien on sera dans 10 ans », s’inquiète Abdelatif Grine président de la FTI69, l’un des trois syndicats présents.

Les manifestants siègent devant la métropole de Lyon, en ce jour de conseil métropolitain. #Lyon #taxi pic.twitter.com/G08bw9c7A1 — Lyon Mag (@lyonmag) June 26, 2023

La suppression des voies routières et l’interdiction d’emprunter certaines voies bus (pourtant autorisé pour les taxis dans la loi) entreprises par la Métropole est également pointée du doigt par les chauffeurs de taxis.

Ces derniers sont beaucoup moins fréquentés avec la concurrence des VTC comme les services Uber et Bolt, qui proposent des prix plus compétitifs. "Marre d’attendre 5 heures à l’aéroport", pestent les chauffeurs devant les barrières de la Métropole.

Les syndicats ont pénétré dans les locaux de la métropole ce lundi après-midi, en plein conseil : "On a été obligé de s’inviter dans le conseil avec le résultat d’une suspension de séance", selon un syndicaliste de l’UNT.

# Taxis expression du collectif … @brunobernard_fr refusé semble-t-il de les recevoir. pic.twitter.com/4YXSoHEmFj — Christophe Geourjon (@ChGeourjon) June 26, 2023

Une incursion sans aucune dégradation, et qui aura permis aux syndicats d’obtenir un rendez-vous avec Bruno Bernard à 18 heures. Le président de la Métropole avait dans un premier temps refusé de rencontrer la délégation.

Les centaines de taxis qui entourent la Métropole devraient passer la nuit au même endroit. La mobilisation se poursuivra ce mardi. Les chauffeurs de taxis du Rhône et d’ailleurs comptent tout mettre en place pour obtenir gain de cause.