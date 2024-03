Château de La Motte à Lyon : ce que le public pourra découvrir en 2027

Propriétés de la Métropole de Lyon depuis 2007, le Château de La Motte et ses environs vont être entièrement réhabilités en un espace touristique. Situé au Parc Blandan dans le 7e arrondissement, cet édifice de la Renaissance classé monument historique sera intégré à un nouveau type de "parc urbain", après avoir servi de caserne militaire jusqu’en 1999, puis à la Police Nationale. Pour le réaliser, la collectivité avait lancé un appel à projets dès 2014, mais avait vu ses délais considérablement prolongés avec le Covid-19.

Ce mardi, le projet retenu a enfin été présenté sur les lieux même. Il représente un investissement de 25 millions d’euros, assuré par l’hôtelier Grand Mess, les banques BPI France et Banque des Territoires, contre un loyer de 30 000 euros annuels. Un montant dérisoire, surtout sur 62 ans, mais qui s’explique par le bail à construction signé pour faire financer les lourds travaux par le promoteur.

Un château restauré et deux annexes

En 2024, le Château de La Motte n’a pas fière allure, deux ans après l’effondrement d’une partie de son toit. Sa rénovation permettra d’aménager 912m2 d’espaces de restauration, bars et terrasses, où évènements et salles de mariage prévoient d’être organisés. Les extérieurs du château seront aménagés en kiosque type guinguette, avec snacks et buvettes.

En contrebas, l’ancien magasin d’armes sera aussi rénové et surélevé d’un étage pour être transformé en hôtel. Une nouvelle infrastructure appelée "L’Abri" fera le lien entre les deux bâtiments existants et proposera également des services hôteliers, ainsi qu’un bar-brasserie, des salles de réunion et un amphithéâtre. L’espace devrait ouvrir au public d’ici 2027.

Pour aménager cette surface totale de 5 800m2, la Métropole de Lyon s’est tournée vers le promoteur immobilier Carré d’Or, l’exploitant Grand Mess et l’architecte du patrimoine Charlotte Vergély. Dans le magasin d’armes encore figé dans temps, Bruno Bernard évoquait dans ce projet son importance "patrimoniale avec la rénovation des bâtiments, de loisirs pour les habitants du 7e et de lien avec le parc Blandan qui est essentiel".

Mais le président de la Métropole de Lyon n’a pas oublié la fonction première d’un tel aménagement : "C’est un enjeu touristique et stratégique, celui d’accueillir plus et d’accueillir mieux. Pour cela on a besoin d’une hôtellerie de qualité", en soulignant "une année 2023 exceptionnelle" dans ce domaine.

Six siècles après sa construction, le Château de La Motte se met à la page en passant de la ruine au coin branché. Un modèle suffisant pour dynamiser un parc Blandan vivant dans l’ombre de son grand frère nommé "Tête d’Or" ?

T.J.