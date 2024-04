L'Hôtel de Ville de Lyon va de nouveau accueillir un évènement disco silencieux

Le Club Disco reviendra pour une troisième édition au cœur de l’Hôtel de Ville de Lyon le vendredi 17 mai. Une scénographie disco avec des boules à facettes et des jeux de lumière va être installée dans la cour intérieure du bâtiment municipal. Les participants seront équipés de casques audio afin de choisir leur propre programmation musicale, et ainsi éviter les débauches de décibels en Presqu'île.

Vous aurez le choix entre disco/house, des titres des années 70 soul et funk qui tendra progressivement vers la House et l’Indie. Mais aussi avec 90’s-00’s, des tubes intemporels façon Hit Machine, ainsi que hip-hop et transe, avec un univers rap, hip-hop et R&B. Reste à savoir si des élus, comme l'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi, s'inviteront à l'évènement pour montrer leurs meilleurs pas de danse.

L’événement se tiendra de 19h à 00h30 et est organisé dans le cadre du conseil lyonnais de la nuit, afin de concilier vie nocturne festive et vie nocturne tranquille.

Les inscriptions débutent ce dimanche sur Internet.