Lyon "Ville 30" : quel bilan fait par les écologistes deux ans après ?

Il y a déjà deux ans, Lyon voyait ses routes devenir limitées à 30 km/h dans le cadre du dispositif "Ville 30" mis en place conjointement par la Ville et la Métropole.

Une démarche qui avait été motivée par une recrudescence des accidents de la route entre 2013 et 2019. En 2024, quels sont les résultats de cette réglementation ?

La Métropole en dresse un bilan assez positif, malgré l’absence de radars supplémentaires demandés à l’Etat il y a un an et demi.

En 2023, 23 communes de la Métropole étaient concernées par cette limitation.

"Depuis 2019, c’est moins 20% d’accidents corporels sur la Métropole et moins 35% dans la ville de Lyon. La sécurité est une priorité de tous les moments donc c’est progressif, on la gagne petit à petit, axe par axe. L’objectif, c’est d’avoir en 2030 la moitié de morts et de blessés graves en moins et de tendre vers zéro en 2050", affirme le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Pour le maire de Lyon, Grégory Doucet, la Ville a les moyens d’empêcher les tués sur la route, grâce à ce qu’il qualifie de "triptyque gagnant" : outre l’abaissement de la vitesse à 30 km/h qui s’applique sur 84% de la voirie de la ville de Lyon, cette baisse des accidents est due aux aménagements faits sur la voirie et aux contrôles des forces de sécurité.

Grégory Doucet précise : "On est ici en présence des agents de l’unité mobile de circulation qui circulent toute l’année de 7h à 23h sur différents points dans la ville. Les premiers mois de la mise en place de la Ville à 30 ont été plutôt pédagogues, aujourd’hui on est passé à un mode plus affirmé et plus volontariste : quand une infraction est constatée, il y a verbalisation."

Tous ces chiffres se comprennent également par le délaissement de la voiture au profit d’autres mobilités, répondant aux objectifs de la Métropole de favoriser l’utilisation des transports en commun, du vélo ou de la marche.

"Cette politique volontaire de transformation de l’espace public, de mise en place de zones 30, de sensibilisation et de contrôle avec tous les partenaires paye. On a une baisse de la circulation automobile de 10% sur l’ensemble de la Métropole de Lyon et de 17% sur l’hypercentre donc il y a déjà moins de voitures et l’accidentologie diminue."

50, 70 km/h : les zones de tous les excès

Malheureusement, le dispositif "Ville 30" n’est d’aucune efficacité sur les axes limités à 50 ou 70 km/h.

Stéphane, motocycliste à la police municipale de Lyon, explique : "D’une manière générale, les Lyonnais ont bien compris que Lyon était une ville à zone 30. Par contre, on a un report des excès sur les zones limitées à 50 km/h, où on fait encore pas mal de rétention de permis de conduire avec des vitesses parfois au-delà de 100 km/h."

Pour lutter contre ce phénomène, la Métropole de Lyon et 22 maires ont écrit au ministre de l’Intérieur afin de demander l’installation de radars supplémentaires : une demande toujours en suspens.

Les forces de sécurité ne ressentent pas cependant de manque vis-à-vis de ces radars.

"Le radar fixe va justement inciter l’automobiliste à ralentir et à réaccélérer tout de suite derrière donc l’effet pédagogique n’est pas optimal pour nous. On considère que c’est beaucoup plus efficace avec les radars portatifs et les jumelles", ajoute Stéphane.

Au total, 111 points de radars possibles ont été recensés par la Métropole, afin de viser surtout les zones à 50 et 70 km/h qui rendent l’intervention des policiers plus difficile.

I. K.