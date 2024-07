Hébergement d'urgence : face au recul de la Métropole de Lyon, les travailleurs sociaux dénoncent "une manoeuvre politique indigne"

Plus aucune nouvelle famille ne bénéficiera de nuitées d'hôtel, comme c'était systématiquement le cas depuis 2020. Une décision "temporaire" mais brutale qui, selon les travailleurs sociaux de l'urgence sociale à Lyon, va "remettre à la rue les personnes qu'elle a l'obligation d'héberger".

Le collectif Hébergement en danger estime qu'avec cette décision d'arrêter d'héberger de nouvelles familles à la rue, "c'est comme si la Métropole arrêtait d'entretenir les routes ou arrêtait la lumière dans les collèges parce que ça coûte trop cher".

Il s'agit d'une "manoeuvre politique indigne en plein été" selon le collectif qui regrette que les écologistes "se cachent derrière les travailleurs sociaux" qui devront dès la semaine prochaine "remettre les familles à la rue ou annoncer qu'elles ne seront pas mises à l'abri".

"Mon travail s’est d’accompagner les gens, pas de les mettre à la rue, pourquoi est-ce à moi d’assumer cette décision illégale et inhumaine ?", se révolte une assistante sociale du collectif.

"En plus la Métropole n’assume même pas, il n’y a pas de note officielle que des annonces orales", poursuit le collectif Hébergement en danger. Il n'y a effectivement eu que des articles de presse à ce sujet, et aucune communication de la part de la Métropole, qui confirme l'information en off.

Et de conclure par une demande faite à la collectivité, mais aussi à la préfecture du Rhône "de respecter la loi et d'héberger toute personne en difficulté".

Après l'épisode des gymnases évacués à la demande de la Ville de Lyon, les écologistes lyonnais ne marquent plus beaucoup de points auprès des associations et collectifs.