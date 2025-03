Face à la saturation, la préfecture du Rhône précise son expérimentation pour l’hébergement d’urgence

La préfecture du Rhône rappelle que "le dispositif départemental n'arrive plus à répondre à certaines situations particulièrement préoccupantes", en raison d’une saturation des capacités d’accueil. Une tension qui entraîne un allongement des délais d’orientation et un "sentiment de découragement sur le terrain et auprès des équipes."

Pour répondre à cette crise, plusieurs mesures ont été mises en œuvre, notamment le "renforcement du SIAO (service intégré d'accueil et d'orientation,ndlr), des équipes mobiles et des maraudes", ainsi que la "mise à disposition en période hivernale, d'une partie du parc hôtelier à la main du 115 afin de permettre des orientations plus rapides des situations d'extrême urgence". Mais ces réponses "ne sauraient constituer une réponse au long cours", admet la préfecture.

Les services de l'État annoncent ainsi la mise en œuvre, dès 2025, d’une expérimentation pilotée par la DIHAL (La Délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement ). L’objectif : établir un "protocole de réévaluation périodique des prises en charge" pour chaque situation individuelle. "Un travail collaboratif a d'ores et déjà été entrepris avec certains opérateurs afin de tester ce protocole", précise ces derniers.

Dans la même logique, la DDETS (La Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) va faire évoluer les conventions de financement des structures d’hébergement d’urgence subventionnées. Désormais, ces établissements auront l’"obligation […] de procéder à un réexamen des conditions de vulnérabilité des ménages". Un nouveau modèle de contrat d’hébergement, "opposable et applicable dès cette année", fixera par défaut une durée d’accueil de trois mois renouvelables, avec une réévaluation systématique des situations.

Alors que 29 % des ménages hébergés dans le Rhône sont présents dans le dispositif depuis plus de cinq ans, la préfecture estime que ces nouvelles règles doivent permettre de "fluidifier davantage le dispositif d'hébergement."