La Ville de Lyon met à l’abri 12 familles dans des écoles durant l’été

Depuis le 7 juillet et jusqu’au 26 août, 12 familles, soit 16 adultes et 31 enfants, sont accueillies dans des écoles lyonnaises mises à disposition par la municipalité. "Cet été et pour la première fois, la municipalité a décidé de mettre en œuvre le dispositif 'Écoles Été 2025'", précise la Ville.

Cette mise à l’abri s’adresse à des familles dont les enfants sont scolarisés à Lyon. Pour garantir leur tranquillité, les noms des établissements ne sont pas rendus publics. Des médiateurs sociaux du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) assurent un suivi avec les familles sur place.

En parallèle de cette action municipale, 14 autres familles, soit 49 personnes dont 30 enfants, sont également prises en charge par des collectifs citoyens comme Jamais sans toit et par des associations partenaires.

La Ville de Lyon rappelle qu’elle agit "au-delà de son champ de compétence," dénonçant les "carences persistantes de l’État." Depuis 2020, près de 800 places d’hébergement d’urgence ont été ouvertes à Lyon, grâce à des nuitées d’hôtel, l’utilisation d’anciens bâtiments publics, ou encore l’ouverture de gymnases.

La municipalité rappelle une nouvelle fois que le budget alloué à cette politique a été multiplié par 67 depuis 2021, atteignant 2,5 millions d’euros en 2024, contre 35 000 euros en 2021.

En conséquence, la mairie indique engager un nouveau recours indemnitaire contre l’État pour demander compensation des dépenses engagées pour l’accueil des familles et des mineurs en recours. Il s’agit du deuxième recours : un précédent dossier avait déjà été déposé en février 2024, pour un total de 272 000 euros réclamés par la Ville et le CCAS.