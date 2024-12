Agathe (Hébergement en danger) : "On refuse de remettre des personnes à la rue"

Cet été, le collectif Hébergement en danger s'est reconstitué à Lyon en plein épisode de grogne chez les travailleurs sociaux de l'agglomération. "L'Etat remet en question la loi et l'hébergement inconditionnel et continu", tacle Agathe. La porte-parole du collectif est claire : "On refuse de remettre des personnes à la rue. (...) On ne peut pas faire un accompagnement social de qualité en remettant des personnes à la rue, en faisant des ruptures dans les parcours. On a besoin de temps longs pour réellement accompagner".

Outre les décisions prises par l'Etat, le collectif estime que les moyens ne sont clairement pas au rendez-vous pour une ville comme Lyon qui compte trop de SDF : "Une personne à la rue aujourd'hui à Lyon, sa demande d'hébergement aboutira dans deux ans".

00:00 Reconstitution du collectif

00:47 Remise à la rue

01:51 Manque de moyens

03:35 Patients à la rue

04:23 Responsabilité Etat/Métropole

05:46 Gouvernement/Budget