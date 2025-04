"Je ne crois pas à une écologie punitive" : Jean-Michel Aulas attaque une nouvelle fois la gestion de la Ville de Lyon

Dans un contexte politique tendu à Lyon, marqué ce mercredi par la garde à vue du maire sortant Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas a choisi de faire entendre sa voix. Dans un tweet posté ce même jour, l’ancien président de l’Olympique lyonnais, souvent critique envers la majorité écologiste, a livré une charge en règle contre la politique municipale menée depuis 2020.

"Gouverner une ville, diriger une entreprise, on y rencontre souvent la même alternative : on y crée de la valeur – donc du bien social – ou on la détruit", écrit Jean-Michel Aulas, en réponse à ceux qui critiquait son manque de compétence pour une telle mission.

L’homme d’affaires dénonce notamment "le blocage du développement immobilier", qu’il qualifie de "marqueur fort" d’une politique qui "freine la production de logements, l’attractivité du territoire et l’avenir de toute une génération."

Il s’en prend aussi à l’urbanisme du centre-ville et à la gestion de la mobilité, en pointant "la piétonnisation brutale de la Presqu’île" comme "un autre symptôme de cette dérive."

"Je crois à une ville plus apaisée, plus verte, mais je ne crois pas à une écologie punitive, imposée sans concertation", insiste-t-il. Alors qu’un sondage Elabe pour BFM-TV publié mardi le donnait en tête des intentions de vote dans un scénario de gauche désunie (24 % contre 22 % pour Grégory Doucet), le message d’Aulas résonne comme une déclaration de plus en plus assumée.

"Il est temps d’écouter, de concerter, de construire des solutions de mobilité équilibrées et une stratégie urbaine qui réconcilie écologie, économie et justice sociale", conclut-il, se disant "à la disposition des commerçants, des riverains, des associations, des urbanistes et des experts pour engager ce dialogue."

Dans le même tweet, Jean-Michel Aulas relaie également une pétition intitulée "STOP à la fermeture", lancée par le "Collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon".

Ce texte, qui se veut "apolitique" et porté par "l'attachement que nous portons tous à notre ville et notre métropole", dénonce "le projet de fermeture progressive de la Presqu'île tel qu'il a été conçu et en cours de déploiement", jugé "utopique, excessif et inadapté".

Le collectif s’alarme notamment des "travaux titanesques", des "fermetures définitives de circulation aux voitures", ou encore des "changements de sens de circulation", autant d’aménagements perçus comme imposés "sans véritables concertations ni études d'impacts préalables".

Appelant à "une ville accessible à tous, et non pas réservée à quelques-uns", les signataires exhortent le maire de Lyon et le président de la Métropole à "cesser ce projet dévastateur de fermeture de la presqu'île", plaidant pour "une véritable concertation pour imaginer un projet humain, pensé PAR et POUR les habitants et tous les usagers".