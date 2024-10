Sécurisation des commerces de Lyon et Villeurbanne : Bruno Bernard veut que la Région mette la main à la poche

L'écologiste à la tête de la Métropole de Lyon évoque ainsi "l'exclusion des communes de Lyon et Villeurbanne des aides régionales de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour la sécurisation des commerces", qu'il juge "tout simplement incompréhensible et injuste".

Bruno Bernard indique que les critères actuels des aides de la Région "excluent des secteurs vitaux comme les Gratte-Ciel à Villeurbanne et la Presqu'île à Lyon, des zones commerçantes stratégiques et pourtant en pleine mutation, confrontées à des défis de sécurité et de rénovation similaires, voire supérieurs à ceux des plus petites communes".

L'écologiste se plaint d'avoir mis la main à la poche pour aider les commerçants de ces secteurs à installer des caméras ou des rideaux métalliques, et aimerait que la Région prenne sa part, car "les commerces de la Métropole, qu’ils se trouvent dans de petites ou grandes communes, sont tous confrontés aux mêmes besoins. Le fait de priver des quartiers stratégies de ces aides régionales constitue une discrimination territoriale qui nuit à l'équilibre économique de toute la région".

Jusqu'à présent, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s'est montrée intraitable sur sa stratégie de rediriger ses subventions vers les territoires péri-urbains et ruraux plutôt que de les concentrer sur les centre-villes où les agglomérations peuvent prendre le relais.