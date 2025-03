Région Auvergne-Rhône-Alpes : c'est quoi ce quorum-gate qui secoue l'opposition ?

Le président du groupe RN Andrea Kotarac, voyant que seulement 89 élus sur 204 prenaient part au vote des voeux, a rappelé que le règlement intérieur imposait la présence d'au moins 103 élus.

D'où sa demande au président de la collectivité Fabrice Pannekoucke de procéder à une vérification du quorum.

"Ce dernier a cependant botté en touche affirmant que le quorum serait atteint pour continuer comme si de rien n’était. Les images enregistrées de l’assemblée pourront cependant démontrer le contraire. Faut-il rappeler que plus que la moitié des élus de l’extrême gauche et de la majorité avaient déserté l’hémicycle lorsque le sujet du racisme anti-blanc a été abordé ? Même Laurent Wauquiez, conseiller spécial et président du groupe des Républicains, était absent", s'emporte Andrea Kotarac.

"Le président Pannekoucke a donc violé son propre règlement intérieur et a poursuivi l’assemblée dans l’illégalité. Tous les votes ayant suivi sont donc invalides, ainsi que la présentation des questions orales en fin d’assemblée", conclut la figure du Rassemblement national.

Une position partagée par le groupe socialiste de Najat Vallaud-Belkacem, qui estime qu'un "doute sérieux plane sur la présence effective du quorum requis pour poursuivre valablement les travaux".

"Plusieurs groupes, dont le nôtre, ont observé que le nombre de conseillers présents semblait insuffisant. Les rangs de la majorité étaient particulièrement clairsemés, renforçant ce doute légitime. Cette question mérite d’être posée publiquement, en toute transparence", estiment les socialistes, qui appellent à "un strict respect du règlement intérieur et à une clarification immédiate concernant la validité de la fin de séance au regard du quorum".