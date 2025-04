Soupçons de violences sexuelles au lycée Saint-Thomas-d’Aquin à Oullins : la Région rappelle à Najat Vallaud-Belkacem qu'elle a été ministre de l'Education nationale

Outre la demande de création d'une commission régionale indépendante chargée de recenser les établissements sous contrat ayant fait l’objet de signalements ou d’enquêtes pour violences sexuelles, les conseillers régionaux socialistes fustigeaient "une forme d'omerta autour des violences sexuelles dans certains établissements".

Une sortie qui a vivement fait réagir la Région. Dans une réaction communiquée à notre rédaction, l'entourage du président Fabrice Pannekoucke estime que la présidente du groupe PS Najat Vallaud Belkacem "exerce décidément son mandat régional avec autant d’amateurisme qu’elle a exercé sa fonction de ministre de l’Education Nationale".

"Il semble utile de lui rappeler que la compétence de la Région en matière de lycées se limite aux bâtiments, aux contrôles d’accès et à la restauration scolaire. L’encadrement des élèves et la prévention des violences notamment sexuelles relèvent de l’Education Nationale. Face à des actes particulièrement graves et odieux qui devraient rassembler la communauté nationale, les élus socialistes s’embourbent une fois encore dans l’indignité", conclut la Région.