Les écologistes demandent à la préfète d’acter la démission de Brice Hortefeux, c'est déjà fait depuis une semaine

Le groupe écologiste au conseil régional a officiellement saisi, ce mardi, la préfète de région pour lui demander de prononcer la démission d’office de l’élu LR, condamné le 25 septembre dernier à cinq ans d’inéligibilité, avec exécution provisoire, pour association de malfaiteurs dans le procès lié à l’ancien président Nicolas Sarkozy.

Selon les élus verts, le droit ne laisse aucune interprétation possible. Ils rappellent que l’article L.341 du Code électoral impose au représentant de l’État de démettre d’office un élu frappé d’une peine d’inéligibilité exécutoire. Une jurisprudence constante du Conseil d’État viendrait appuyer cette obligation selon eux.

Pour les écologistes, la situation n’est plus politiquement discutable, elle est juridiquement intenable. "Ce n’est pas uniquement une question d’éthique politique mais aussi un impératif de respect du droit : M. Hortefeux ne peut plus exercer son mandat", affirme Maxime Meyer, co-président du groupe.

Dans le même communiqué, Grégoire Verrière, conseiller régional du Puy-de-Dôme, charge violemment l’ancien ministre : "Continuer à exercer son mandat d’élu alors même que vous êtes condamné pour association de malfaiteurs et que vous avez entretenu des liens avec l’ancien terroriste Kadhafi, c’est salir la République française et ses valeurs."

Sauf qu'en réalité, l'arrêté préfectoral actant la démission de Brice Hortefeux est sorti le 13 novembre. De quoi contenter les écologistes, dont le communiqué n'a finalement plus d'utilité.