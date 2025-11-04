La Région Auvergne-Rhône-Alpes renforce ses liens avec le Texas : en quoi consistent ces partenariats ?

Conduite par le président de la collectivité Fabrice Pannekoucke, accompagné de Philippe Meunier, vice-président délégué aux relations internationales, et Franck Colcombet, président d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la mission a permis de sceller un accord de coopération inédit avec l’État américain.

Signée au Capitole d’Austin avec la secrétaire d’État Jane Nelson, cette proclamation de coopération vise à renforcer les échanges dans les domaines économiques, commerciaux et universitaires. Après la Pennsylvanie, le Texas devient ainsi le deuxième partenaire institutionnel américain de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d’ouverture à l’international.

La délégation comprenait une dizaine d’entreprises issues des secteurs de la santé, de l’énergie et de l’aérospatiale, ainsi que plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

Les représentants régionaux ont rencontré notamment les universités du Texas et de Rice, ainsi que des acteurs majeurs tels que TotalEnergies, OPmobility et Technogenia, une entreprise savoyarde pionnière dans les revêtements anti-usure. Selon la collectivité, ces échanges ont mis en lumière la complémentarité entre les deux territoires, particulièrement dans les domaines de la mobilité durable, du spatial, de la robotique et des semi-conducteurs.

"Ce déplacement est un signe fort de notre volonté de défendre l’économie, la croissance et l’innovation", a déclaré Fabrice Pannekoucke, soulignant les similitudes entre la dynamique d’Auvergne-Rhône-Alpes et celle du Texas, deux territoires "qui refusent le dogme décroissant".

Aujourd’hui, 25 groupes texans sont implantés dans la région, tandis que 20 entreprises auvergnates et rhônalpines y opèrent déjà, représentant 41 filiales.

La mission a également permis de renforcer les liens académiques : la Région, qui investit 140 millions d’euros dans la formation scientifique et technique, souhaite s’inspirer du modèle texan pour former 2000 ingénieurs supplémentaires par an d’ici 2028.