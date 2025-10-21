Une nouvelle station de pompage inaugurée à Saint-Martin-en-Haut pour soutenir l’agriculture locale

Un évènement qui s'est déroulé avec Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône et Daniel Jullien, président du Syndicat mixte d’hydraulique agricole du Rhône (SMHAR).

Ce nouvel équipement, soutenu par la Région à hauteur de 1,7 million d’euros, complète le réseau collectif d’irrigation déjà en place et s’ajoute à une première station installée à Thurins. L’infrastructure permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau de 17 exploitations agricoles réparties sur les communes de Saint-Martin-en-Haut, Duerne, Thurins et Montromant, et d’irriguer 60 hectares supplémentaires.

Le projet s’inscrit dans une démarche environnementale visant à garantir la mise en conformité de 19 plans d’eau pour un volume total de 173 000 m3, tout en préservant les débits naturels des bassins versants de la Brévenne-Turdine, de la Coise et du Garon.

D’un coût global de 2,9 millions d’euros, le chantier est financé à 70% par des aides publiques, dont près de 455 000 euros apportés par la Région au SMHAR et 360 000 euros à l’Association syndicale libre des retenues collinaires d’altitude, complétés par des fonds européens FEADER.

Depuis 2016, la Région a fait de l’agriculture une priorité, avec un budget agricole quadruplé et plus de 1200 projets d’irrigation soutenus. Pour Fabrice Pannekoucke, "ce projet est un exemple concret de notre volonté : sécuriser l’eau pour nos agriculteurs, leur permettre de s’adapter au changement climatique et préserver notre souveraineté alimentaire."