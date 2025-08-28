Faits Divers

Un homme entre la vie et la mort après une rixe à Villeurbanne

Un homme a été hospitalisé entre la vie et la mort ce jeudi après-midi après une rixe survenue dans le quartier de la Soie à Villeurbanne.

Selon le Progrès, une violente dispute a éclaté entre deux individus. L’un d’eux a sorti un coup et a poignardé la victime à la cuisse. Cet homme, dont l’âge n’a pas été précisé, a été touché à l’artère fémorale. Son pronostic vital est engagé, indique le quotidien régional.

L’agresseur a été interpellé. Selon les premiers éléments, l’origine de la rixe pourrait être liée à une trottinette.

Ah bon le 28/08/2025 à 20:44
Zig a écrit le 28/08/2025 à 20h17

Politocards ou pas, là n'est pas le probléme.

S'entretuer pour une trotinette, c'est le bas fond du bas fond, et en plus ces mecs là peuvent voter, on comprend mieux le niveau des politocards du coup.

Il y donc de bonnes raisons de s entretuer d après toi?
Lesquelles ?

On s'en fout le 28/08/2025 à 20:33

L'important c'est de supprimer 2 jours fériés et de doubler les jours de carence !!!!

oh non le 28/08/2025 à 20:30

A Villeurbanne pas une semaine sans un incident : fusillades , rixes , agressions , vols et j'en passe !

Mdr ou ptdr ? le 28/08/2025 à 20:27

Celui qui poignarde est sans doute un " courageux " puisque il descend dans la rue et n est pas commentateur facho du forum derrière son écran hein ?

Zig le 28/08/2025 à 20:17
allons bon a écrit le 28/08/2025 à 20h10

une simple incivilité comme disent nos politocards ; mais nous avons voté pour ; ne venons pas nous plaindre ...

Politocards ou pas, là n'est pas le probléme.

S'entretuer pour une trotinette, c'est le bas fond du bas fond, et en plus ces mecs là peuvent voter, on comprend mieux le niveau des politocards du coup.

allons bon le 28/08/2025 à 20:10

une simple incivilité comme disent nos politocards ; mais nous avons voté pour ; ne venons pas nous plaindre ...

Lyonnais06 le 28/08/2025 à 20:04

Les modes doux qui apaisent la ville… Vive les verts!!!

Lruge le 28/08/2025 à 20:01

Manque d’effectif policiers évident depuis Doucet

Emmanuelle le 28/08/2025 à 19:41

L’agglomération lyonnaise est devenue un vrai coupe-gorge (mais apaisé….).Se balader à Lyon ou Villeurbanne, c’est devenu une entreprise à hauts risques.
C’est pour ça que je ne prends jamais les transports en commun, sauf quand je ne peux absolument pas faire autrement.

ordrejuste le 28/08/2025 à 19:39

Et dire qu'il y en a pour dire que c était aussi violent avant.

Ex Précisions le 28/08/2025 à 19:37

Liée à une trottinette ?
Un qui a voulu voler la trottinette volée par un autre ?

Klein le 28/08/2025 à 19:28

Il ce passe quoi à Villeurbanne? Cette ville est devenu un coupe gorge? C’est chaud apparemment passé 21hr ça rôde de partout

daron ! le 28/08/2025 à 19:27

"l’origine de la rixe pourrait être liée à une trottinette" Après une votation citoyenne, les parisiens éclairés, ont demandé la suppression des trottinettes en libre accès. A Lyon on verra plus tard !

Chris696969 le 28/08/2025 à 19:16

Mon sentiment d'apaisement dans cette métropole apaisée grandit de jour en jour..... Pas vous ?

