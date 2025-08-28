Un homme entre la vie et la mort après une rixe à Villeurbanne

Selon le Progrès, une violente dispute a éclaté entre deux individus. L’un d’eux a sorti un coup et a poignardé la victime à la cuisse. Cet homme, dont l’âge n’a pas été précisé, a été touché à l’artère fémorale. Son pronostic vital est engagé, indique le quotidien régional.

L’agresseur a été interpellé. Selon les premiers éléments, l’origine de la rixe pourrait être liée à une trottinette.