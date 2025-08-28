Un homme entre la vie et la mort après une rixe à Villeurbanne

Selon le Progrès, une violente dispute a éclaté entre deux individus. L’un d’eux a sorti un coup et a poignardé la victime à la cuisse. Cet homme, dont l’âge n’a pas été précisé, a été touché à l’artère fémorale. Son pronostic vital est engagé, indique le quotidien régional.
L’agresseur a été interpellé. Selon les premiers éléments, l’origine de la rixe pourrait être liée à une trottinette.
Il y donc de bonnes raisons de s entretuer d après toi?
Lesquelles ?
L'important c'est de supprimer 2 jours fériés et de doubler les jours de carence !!!!
A Villeurbanne pas une semaine sans un incident : fusillades , rixes , agressions , vols et j'en passe !
Celui qui poignarde est sans doute un " courageux " puisque il descend dans la rue et n est pas commentateur facho du forum derrière son écran hein ?
Politocards ou pas, là n'est pas le probléme.
S'entretuer pour une trotinette, c'est le bas fond du bas fond, et en plus ces mecs là peuvent voter, on comprend mieux le niveau des politocards du coup.
une simple incivilité comme disent nos politocards ; mais nous avons voté pour ; ne venons pas nous plaindre ...
Les modes doux qui apaisent la ville… Vive les verts!!!
Manque d'effectif policiers évident depuis Doucet
L'agglomération lyonnaise est devenue un vrai coupe-gorge (mais apaisé….).Se balader à Lyon ou Villeurbanne, c'est devenu une entreprise à hauts risques.
C’est pour ça que je ne prends jamais les transports en commun, sauf quand je ne peux absolument pas faire autrement.
Et dire qu'il y en a pour dire que c était aussi violent avant.Signaler Répondre
Liée à une trottinette ?
Un qui a voulu voler la trottinette volée par un autre ?
Il ce passe quoi à Villeurbanne? Cette ville est devenu un coupe gorge? C'est chaud apparemment passé 21hr ça rôde de partout
"l'origine de la rixe pourrait être liée à une trottinette" Après une votation citoyenne, les parisiens éclairés, ont demandé la suppression des trottinettes en libre accès. A Lyon on verra plus tard !
Mon sentiment d'apaisement dans cette métropole apaisée grandit de jour en jour..... Pas vous ?