Lyon : deux campements de Roms évacués par la police dans le quartier de Gerland

Selon nos informations, la police est intervenue vers 10h pour évacuer deux campements installés sur une friche industrielle située au 163 rue de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il s'agissait des anciennes usines Fagor-Brandt.

Une trentaine d’agents ont procédé à l’évacuation d’une cinquantaine de personnes, des Roms originaires de Moldavie, qui vivaient sur place dans des tentes et du mobilier de récupération.

Cette intervention s’est déroulée dans le calme. Des agents de sécurité ont été mobilisés pour empêcher les personnes évacuées de se réinstaller.