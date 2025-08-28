Faits Divers

Lyon : deux campements de Roms évacués par la police dans le quartier de Gerland

Lyon : deux campements de Roms évacués par la police dans le quartier de Gerland - DR Google Street View

Deux campements de Roms ont été évacués par les forces de l’ordre ce jeudi matin à Lyon.

Selon nos informations, la police est intervenue vers 10h pour évacuer deux campements installés sur une friche industrielle située au 163 rue de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Il s'agissait des anciennes usines Fagor-Brandt.

Une trentaine d’agents ont procédé à l’évacuation d’une cinquantaine de personnes, des Roms originaires de Moldavie, qui vivaient sur place dans des tentes et du mobilier de récupération.

Cette intervention s’est déroulée dans le calme. Des agents de sécurité ont été mobilisés pour empêcher les personnes évacuées de se réinstaller.

8 commentaires
Laisser un commentaire
Général Salan le 28/08/2025 à 18:39

les élections approchent à grands pas les dirigeants verts s'agitent afin de présenter une fin de mandat plus acceptable pour la population lyonnaise. Et bien il faut terminer le travail il un campement rom à l'angle du boulevard Y.Farges et la rue Lortet, c'est déjà bien pourri. Par contre après 5 années durant lesquelles nos amis les Verts n'ont rien fait pour améliorer l'environnement du septième arrondissement je leur prédit une bonne carottes car les habitants toutes races et religions confondues ont en plus que marre de trouver leurs voitures ou garages dégradés et pillés. Pas d'oubli pas de pardon en 2026 le septième vire les Verts.

on se le demande le 28/08/2025 à 18:35

Si ils sont partis de chez eux pour vivre dans de telles conditions ? ? ?

Bravo ! le 28/08/2025 à 18:27

Heureusement que la préfecture fait du bon travail. Parce que les écolos...

Une chance pour la France le 28/08/2025 à 17:19

Les évacuer ne sert à rien, ils vont s'installer et pourrir un autre endroit.
l'Europe avait donné 70 milliards à la Bulgarie et la Roumanie pour qu'ils sédentarisent les populations Rom. L'argent est allé dans les poches des corrompus, et les Roms sont venus profiter des aides sociales.

Joelle12 le 28/08/2025 à 17:18

Et dire que Macron est allé en Moldavie il aurait les ramener chez eux bonne journée.

Info + le 28/08/2025 à 17:11

Pourquoi ne rappelez-vous pas que le propriétaire de cette friche est le Sytral et que c'est donc Bruno Bernard qui a dû demander l'expulsion ?

Ex Précisions le 28/08/2025 à 16:53

Les verts pâles font du retailleau sans appeler retailleau au secours ?
Il faut bien récupérer un peu d'électeurs de droite.

hernie huinguale le 28/08/2025 à 16:51

C'est pour cela que j'ai constaté une forte densité de roms ce matin et toute la journée du côté de perrache ?

