Le campement de l'avenue Albert-Einstein évacué à Villeurbanne

La police est intervenue suite à une décision de justice datant du 9 mai dernier, alors que ce terrain appartient à la Ville de Villeurbanne.

"Les faits de trafics et de violences signalés sur ce site ainsi que les remontées d'information des habitants et des acteurs de terrain sur la dangerosité des conditions de vie sur le site ont motivé l’évacuation de ce campement composé de caravanes et d’habitations légères", a précisé la Préfecture du Rhône.

Ce sont 37 personnes qui ont été prises en charge par les services de l'Etat. Des solutions de mise à l'abri ont été proposées.