Lyon : le campement de SDF place de la République bientôt démonté

Selon le Progrès, l’adjointe à Lyon aux solidarités et à l’inclusion sociale, Sandrine Runel, a indiqué que le campement de SDF place de la République serait démonté d’ici la fin de semaine.

Cette décision intervient suite à un diagnostic réalisé sur place, auprès des sans-abris.

Ce campement fait de bâches, de toiles, de plastique et de bois compte environ sept tentes de SDF, mais en réalité, il n’y aurait que deux personnes qui y dormiraient.

"Nous avons affaire à des parcours de vie complexes. D’ici la fin de cette semaine, le campement de la place de la République sera démonté. Nous avons trouvé deux places d’hébergement adaptées à la frontière du 7e et du 8e. On a construit des solutions", a indiqué l'élue au journal.

La situation serait compliquée car l’une des sans domicile fixe aurait un petit chien et deux gros lapins et l’autre "un passif avec les centres d’hébergement", a indiqué la conseillère municipale et du 8e, qui s’est engagée à stocker leurs affaires au CCAS.

"Même si les kiosquiers sont tolérants, ils vont pouvoir retrouver de la sérénité" a reconnu l’élue.

En effet, ce campement installé au 44 place de la République, juste devant le Printemps est présent depuis juin 2020.