Sandrine Runel : "Les chiffres du sans-abrisme à Lyon sont dramatiques"

Ce jeudi, la 3e édition de la Nuit de la Solidarité se tiendra place Guichard (18h30). Sandrine Runel n'a pas voulu que l'évèment soit "une démarche de recensement" mais plutôt une "mise en avant l'engagement des professionnels, des associations et des citoyens".

Selon l'adjointe aux Solidarités, "les chiffres du sans-abrisme sont dramatiques" à Lyon. "Plus de 500 personnes sont hébergées par la Ville de Lyon alors que ce n'est pas notre compétence", poursuit-elle, rappelant que "le Samu social a rencontré 3000 personnes différentes l'an dernier".

Socialiste, Sandrine Runel a participé dimanche au meeting de Raphaël Glucksmann dans le cadre des européennes. Son objectif est de "combattre le Rassemblement national, sans avoir la prétention d'être devant eux" et "être l'une des premières forces de gauche".

Et pourquoi pas de rêver à un avenir plus radieux à Lyon si la liste PS arrive largement devant celles de LFI et d'EELV : "ça pourrait rebattre les cartes pour les échéances à venir", prédit Sandrine Runel.

00:00 Situation "dramatique"

04:03 Quelles perspectives pour les personnes hébergées ?

06:53 Aide de la préfecture

08:45 Elections européennes