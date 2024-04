Sylvain Godinot : "Le musée Guimet se fera si le maire de Lyon décide que ça se fasse"

Il y a quelques jours, la Ville de Lyon présentait les travaux de rénovation de la crypte de l'église Saint-Nizier. "Jamais la Ville n'a mis autant d'investissement dans la préservation de son patrimoine et monuments historiques", se félicite Sylvain Godinot, évoquant cinq églises rénovées dans la capitale des Gaules.

Preuve selon l'adjoint que l'on peut "à la fois préserver notre patrimoine et réaliser la transition écologique".

Sylvain Godinot est revenu sur la brouille entre l'adjointe à la Culture Nathalie Perrin-Gilbert et le reste de l'exécutif écologiste. En rappelant qu'elle voulait que le musée Guimet rouvre en 2025 pour accueillir une exposition d'oeuvres du Centre Pompidou, NPG a grillé la priorité à Grégory Doucet qui lui a fait savoir publiquement.

Pour l'adjoint au Patrimoine, "il n'est pas envisageable de prendre de nouvelles opérations" et donc d'inclure la rénovation du musée Guimet sans faire une croix sur d'autres chantiers. "Ca se fera si le maire décide que ça se fasse. C'est à lui que revient cet arbitrage et pas à l'adjointe à la Culture. (...) A moyens constants, on ne peut pas mettre deux fois l'argent dans deux endroits différents", prévient-il.

00:00 Rénovation d'églises de Lyon

02:09 Chantiers engagés

04:29 Musée Guimet

05:42 Agora Lyon 2030