Musée Guimet : ce que révèle la brouille écologistes-Nathalie Perrin-Gilbert à Lyon

La réputation de l'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon la précédait, elle était devenue la rivale la plus farouche de Gérard Collomb après en avoir été l'une des successeurs désignés.

Adjointe à la Culture de Grégory Doucet à la Ville de Lyon, NPG tente de faire avancer ses dossiers avec la méthode qu'elle affectionne : le coup de boutoir. Et les médias ne sont pas dupes, tous les observateurs se demandent depuis des années combien de temps elle tiendra au sein d'une majorité verte qu'elle prend plaisir à critiquer publiquement dès qu'elle en a l'occasion.

Le dernier épisode remontant à ce lundi entame une nouvelle étape dans la relation difficile qu'elle entretient avec l'entourage de Grégory Doucet.

Son interview à Actu.fr est anodine, elle déclare simplement que le Musée Guimet pourrait accueillir du public l'an prochain car le Centre Pompidou, qui fermera entre 2025 et 2030, compte faire voyager ses collections en France. Et le président de l'institution culturelle parisienne compte bien faire une halte au Musée Guimet.

Rien de nouveau sous le soleil, NPG avait déjà annoncé la même chose à nos confrères de Tribune de Lyon en décembre dernier.

Sauf que cette fois-ci, le cabinet de Grégory Doucet s'est mis en branle. Marre de voir l'adjointe prendre toute la lumière et imposer son rythme, même sur un sujet qu'elle porte. C'est donc Audrey Hénocque qui était envoyée au front, "probablement avec un message qu'elle n'avait pas rédigé elle-même" nous glisse un habitué du pouvoir lyonnais. La première adjointe au maire taclait Nathalie Perrin-Gilbert, expliquant qu'il est "prématuré de faire des annonces tant que le projet de mise en sécurité et de production de l'exposition n'a pas été budgété et arbitré".

Or, l'adjointe à la Culture laisse désormais entendre que tout est calé depuis des semaines avec la mairie centrale, que le cabinet a participé en sa présence à des réunions avec le Centre Pompidou. Et de laisser comprendre que le problème, ce n'est pas l'annonce ni le projet, mais bien elle.

A désormais deux ans de l'élection municipale, il va devenir important pour Grégory Doucet de maîtriser au millimètre son agenda politique et d'être le visage des beaux projets portés par ses adjoints.

D'autant que NPG ne fait aucun secret de ses ambitions personnelles. De nouveau très proche des élus d'un parti auquel elle a appartenu avant de s'en faire virer - le PS en l'occurence - elle a récemment déjeuné avec Najat Vallaud-Belkacem. Les deux anciennes bébé-Collomb ne s'appréciant que moyennement, c'est dire la volonté de Nathalie Perrin-Gilbert de se chercher de nouveaux alliés, au cas où le divorce soit inéluctable avec les écologistes d'ici 2026.