La passerelle du palais de justice de Lyon renommée passerelle Pierre Truche

Sous une chaleur quasi-accablante, une petite foule aux cheveux davantage blancs que blonds s’est amassée ce jeudi 4 juillet sur le pont du palais de justice pour une raison bien particulière : son inauguration en tant que passerelle Pierre Truche.

Célèbre procureur général, Pierre Truche s’était illustré lors du premier procès pour crime contre l’humanité en France, celui de l’ancien chef de la Gestapo à Lyon Klaus Barbie.

Pour l’occasion, Bruno Bernard et Grégory Doucet sont venus mener une cérémonie de coupure du ruban à l’entrée de la passerelle, accompagnés de Bruno Cotte, président de l’Académie des Sciences Morales et Politiques et président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Un moment d’anthologie, pour un "défenseur infatigable des valeurs de liberté et des droits humains", comme l’a décrit le président de la Métropole, et à valeur hautement symbolique pour "continuer à marcher sur le chemin de la justice et de l’humanité".

Ce "lieu de réflexion pour les générations futures" est donc dès ce jeudi marqué de deux plaques à l’honneur de Pierre Truche, tandis que la cour du Musée Cinéma et Miniatures a été rebaptisée espace Paul Bouchet du nom de ce résistant, fervent défenseur des opprimés et avocat engagé sur la question des inégalités économiques.

En ces temps de division, il convient de se remémorer la pensée de ce grand avocat, qui a œuvré pour l’égalité et une justice plus droite : "c’est un homme ou une femme que nous jugeons, ne l’oublions jamais".