Lyon : le public de nouveau attendu au musée Guimet en 2024 ?

Trop coûteux à rénover par la seule collectivité, il est aussi trop emblématique aux yeux des Lyonnais qui ont arpenté ses allées pour être cédé sans état d'âme au privé.

Alors que le dossier Guimet a crispé les relations entre Grégory Doucet et son adjointe à la Culture, farouchement opposée à une vente du musée et allant jusqu'à mettre sa démission dans la balance, Nathalie Perrin-Gilbert semble avoir obtenu gain de cause. Ou du moins un os à ronger.

L'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon a annoncé à nos confrères de Tribune de Lyon que trois expositions se tiendraient au musée Guimet dès 2024, et que le public pourra s'y rendre.

Des discussions sont engagées avec le Centre Pompidou de Paris qui fermera entre 2025 et 2030 et qui va faire voyager ses collections en France. Le président de l'institution parisienne serait tombé sous le charme du musée Guimet et militerait aussi de son côté pour organiser un évènement avec la Ville de Lyon.

Nathalie Perrin-Gilbert veut ainsi piquer des oeuvres au Musée des Beaux-Arts et au Musée d'Art Contemporain pour former une grande exposition inédite avec celles du Centre Pompidou.

Sauf que si le musée Guimet est resté fermé au public, y compris pour les Journées du Patrimoine, c'est pour une bonne raison qui tient en quatre syllabes : sécurité.

Il est de notoriété publique que cette dernière est défaillante et que des travaux sont requis pour pouvoir accueillir sans trembler du monde dans les locaux du 6e arrondissement de Lyon.

Avec la mairie disposée à mettre la main au portefeuille pour relancer cet emblème du patrimoine lyonnais, le péage de l'autoroute menant à 2026 a ouvert ses barrières.