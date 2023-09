Lyon Politiques : Uniforme, musée Guimet et exemplarité des élus - 15/09/23

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le chercheur associé chez Triangle Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Expérimentation de l'uniforme dans la région : bonne idée de Laurent Wauquiez ou drague non voilée de l'extrême-droite ?

- Avenir du musée Guimet : les Verts prêts à renier leurs idéaux, faute d'argent ?

- Condamnation des maires de Givors et Thizy, et d'un élu de Fleurie : un élu a-t-il le droit à l'erreur ou doit-il systématiquement démissionner ?

00:00 Introduction/Sommaire

00:33 Uniforme

12:19 Musée Guimet

22:37 Exemplarité des élus