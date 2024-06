Lyon Politiques : Législatives dans le Rhône (de la 1ère à la 6e circonscription) - 21/06/24

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret et le chercheur associé chez Triangle Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Situations, tendances et enjeux sur les six premières circonscriptions du Rhône (1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e)

00:00 Sommaire/Introduction

00:34 Première circonscription du Rhône

07:13 Deuxième circonscription du Rhône

13:39 Troisième circonscription du Rhône

18:18 Quatrième circonscription du Rhône

23:03 Cinquième circonscription du Rhône

27:08 Sixième circonscription du Rhône