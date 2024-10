JO d'hiver 2030 dans les Alpes : Martin Fourcade à la tête du comité d'organisation ?

Ce mercredi, Martin Fourcade annonce dans l'Equipe sa volonté de présider le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2030 qui seront co-organisés en Auvergne-Rhône-Alpes et en PACA.

Le champion du biathlon français (5 médailles d'or aux JO) anticipe une réunion sur le sujet à Matignon. Sûr de lui et de l'intérêt de sa candidature, Martin Fourcade ambitionne de "faire mieux" que Tony Estanguet et Paris 2024. Car il voit au-delà du sport.

"C'est un peu théâtral de le dire ainsi mais on est à un tournant des Jeux d'hiver et à un moment important de l'histoire de la montagne française et de ses enjeux. Je me sens cette responsabilité de porter ce projet pour donner du sens et du concret à cet engagement", explique le trentenaire au quotidien sportif.

Martin Fourcade veut miser sur la beauté des Alpes : "Cet engouement, cette pédagogie qu'a fait Paris 2024, c'est un vrai atout pour les Alpes 2030. Ce ne sera pas facile mais j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme car je suis persuadé que l'on a les moyens de réussir des Jeux magiques. Quand tout le monde trouve le stade de la Tour Eiffel incroyable et que j'ouvre ma fenêtre le matin en regardant les montagnes, je me dis que ce n'est aucunement moins incroyable".

Compte-t-il être autant rémunéré que Tony Estanguet pour Paris 2024, soit 270 000 euros annuels ? "Je veux m'inscrire dans ce qui a été fait pour Paris 2024", rétorque-t-il. Façon élégante de dire qu'il n'acceptera pas un centime de moins.

Le futur COJOP s'installera au Bourget-du-Lac en Savoie. Il doit, avec les collectivités locales et les fédérations sportives, bâtir le programme des JO 2030, avec évidemment l'enjeu premier de préserver la montagne et de proposer des Jeux les plus vertueux possibles.