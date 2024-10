Garantie financière pour les JO d'hiver 2030 dans les Alpes : un "chèque en blanc" de Michel Barnier dénonce Grégory Doucet

Le Premier ministre a évidemment ravi les élus des Régions hôtes Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Mais il a surpris les écologistes, qui critiquent "une garantie financière aux allures de chèque en blanc".

Le maire de Lyon Grégory Doucet co-signe un communiqué aux côtés des parlementaires rhodaniens, d'élus régionaux mais aussi du maire de Grenoble Eric Piolle.

"Il est difficile de comprendre comment un chef de gouvernement peut s’imaginer provisionner ces garanties dans les 6 années à venir. Face à une situation budgétaire compliquée, chaque décision doit être prise au bénéfice de l’intérêt général, or signer cette lettre de garantie signifie que nous nous engageons à livrer ces Jeux quoiqu’il en coûte et à couvrir un éventuel déficit à l’issue de la compétition", notent les Verts.

Et Grégory Doucet de regretter que "ni le Premier ministre, ni les présidents de Régions n'ont jugé bon d'associer les collectivités locales aux différentes étapes, de la candidature à la signature des garanties financières. Ce déni de coopération et de compétences est une erreur manifeste quand on sait combien la mobilisation d'un territoire dans son ensemble sera incontournable".

"Une fois de plus, ce type de décision se prend en l’absence de concertation citoyenne et dans le flou démocratique le plus total. Les sommes engagées sont pourtant colossales et devront être prélevées sur d’autres politiques publiques pour que ce projet soit mené à bien", concluent les élus écologistes face à cette étape décisive d'un "projet mal ficelé".