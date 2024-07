Lyon Politiques : Second tour des législatives et après ? - 05/07/24

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le politologue Romain Blachier et le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa interviennent sur les sujets suivants :

- Prévisions et tendances pour le second tour dans le Rhône

- Votre circonscription à suivre

- La participation en baisse dimanche ?

- Grégory Doucet et Bruno Bernard rassurés par les résultats en vue de 2026 ?

00:00 Sommaire/Introduction

00:30 Prévisions du second tour des législatives dans le Rhône

09:26 Participation du second tour

12:57 Circonscription à suivre

22:50 Enseignements à tirer pour 2026