Municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas, adoubé en coulisses, moins sur le terrain ?

Un premier vrai entretien 100% politique d'envergure pour l'ex-président de l'OL qui envisage de candidater à la mairie de Lyon en 2026.

L'ancien Premier ministre et actuel secrétaire général de Renaissance semble emballé par l'optique de confier l'investiture du parti présidentiel à JMA. C'est en tout cas la ligne défendue par Franck Riester, responsable des élections à Renaissance, qui évoquait jeudi matin le cas lyonnais : "Pour Lyon, nous sommes prêt a nous rassembler derrière une tête de liste qui n’ont pas forcément la même couleur politique que nous mais avec qui nous pouvons travailler ou quelqu’un de la société civile. (...) Jean-Michel Aulas a donné des éléments qui laissent à penser qu’il s’intéresse à l’élection. Tant mieux, il compte à Lyon et a une expérience de cette ville."

Selon les premiers bruits de couloirs venus des Républicains, l'hypothèse JMA fait également son petit bonhomme de chemin. Si Laurent Wauquiez ne s'est pas prononcé publiquement, certaines figures du parti lui prêtent également l'envie d'avancer avec le membre du comité exécutif de la FFF jusqu'à l'année prochaine.

Car Jean-Michel Aulas, s'il décidait finalement d'être candidat face à Grégory Doucet, résout un problème de taille chez l'opposition. Car si la droite a les meilleures chances de s'opposer à Bruno Bernard à la Métropole de Lyon, il semblerait qu'elle parte avec un handicap plus fort dans Lyon intra-muros. Les résultats des dernières élections, européennes et législatives, pouvaient même laisser penser à un éventuel grand chelem de la gauche dans les neuf arrondissements.

Dans sa probable négociation à venir avec Renaissance, la droite a le deal déjà emballé et pesé : Jean-Michel Aulas est candidat à Lyon avec le soutien des Républicains et de bonnes places dans l'exécutif en cas de victoire, tandis que la droite est candidate à la Métropole, avec l'appui des macronistes.

Or, cela obligera certains candidats à se retirer. A commencer par Pierre Oliver, le maire LR du 2e arrondissement, qui verrait ses efforts depuis cinq ans être balayés par l'arrivée triomphale de l'ancien président de l'OL. Dans une interview à BFM-Lyon ce jeudi soir, le patron de la droite lyonnaise a habilement pointé l'âge de son rival/futur partenaire sous couvert d'hommage : "J'ai beaucoup de respect pour lui. Quand j'avais 10 ans, c'est lui qui faisait gagner l'Olympique Lyonnais. Il a animé toute ma jeunesse".

"A ce stade, on ne sait pas qui sera le mieux placé", a souhaité tempérer Pierre Oliver, rappelant que pour faire campagne, il faut "des propositions, des équipes". Là encore, il faut lire entre les lignes que cela manque à JMA. "Depuis 15 jours, on ne parle que de personnalités. A aucun moment on n'a évoqué le fond du sujet", concluait l'édile du 2e.

Le monde économique lui semble avoir déjà choisi son camp. La perspective de retrouver un interlocuteur capable de parler le même langage qu'eux les enchante. Même si personne ne comprend pourquoi Jean-Michel Aulas s'entête à vouloir prendre la mairie de Lyon, aux compétences réduites avec un statut quasi de dépendance à la Métropole, plutôt que le Grand Lyon...