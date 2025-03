Municipales 2026 à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert candidate pour que "la ville s'apaise"

Mais l'arrivée tonitruante de Jean-Michel Aulas tel un chien dans un jeu de quilles en pousse certains à avancer leur calendrier.

C'est le cas ce vendredi de Nathalie Perrin-Gilbert.

L'ancienne maire du 1er arrondissement de Lyon sera, comme en 2020, candidate aux élections municipales 2026.

Elle l'annonce dans une interview au Progrès, dans laquelle elle critique le bilan de Grégory Doucet dont elle a été l'adjointe à la Culture durant 4 ans : "Le principal échec de ce bilan est d’avoir clivé la société lyonnaise plus que de l’avoir rassemblée dans un projet qui amène Lyon dans le XXIe siècle".

Nathalie Perrin-Gilbert entend "faire entendre une voix de gauche, ouvrir une voie à la gauche républicaine et pour porter la voix des Lyonnais qui ne sont pas entendus". Pour le moment, elle ne s'imagine pas faire alliance avec les grands partis comme le PS ou LFI, mais plutôt avec des formations comme Place Publique ou le PRG.

Réputée volcanique dans ses relations politiques qui finissent assez souvent en conflit, NPG se pose pourtant en candidate de l'apaisement. "Un climat de tension s’est installé dans notre ville. Je m’engage donc à appuyer sur pause et à ne lancer aucun nouveau chantier d’infrastructures liées aux mobilités. On va prendre le temps d’évaluer ce qui a été fait. Il faut que les Lyonnais puissent reprendre leur souffle et que la ville s’apaise", confie-t-elle encore au quotidien.

Conserver les familles à Lyon, accompagner le commerce indépendant, poursuivre la rénovation thermique et mieux organiser la démocratie participative : autant de projets qui vont prendre la forme d'un programme.

Nathalie Perrin-Gilbert arrivera-t-elle à imposer sa lyonnitude au sein d'une gauche lyonnaise en proie à l'éclatement en 2026 ?