Lyon : une élue en froid avec Pierre Oliver soutient Jean-Michel Aulas

Et pas n'importe laquelle. Puisque conseillère du 2e arrondissement, Aurélie Bonnet-Saint-Georges, siège aux côtés de Pierre Oliver.

Pourtant, c'est bien Jean-Michel Aulas qu'elle plébiscite pour les élections municipales de Lyon en 2026.

"Lyon a besoin d’un bâtisseur, d’un leader capable de rassembler, d’innover et de redonner à notre ville toute sa grandeur. À chaque étape de son parcours, il a prouvé son audace, son exigence et sa capacité à faire rayonner Lyon bien au-delà de nos frontières. Son expérience et sa détermination sont des atouts incontestables pour donner à notre ville l’élan qu’elle attend", explique-t-elle dans un communiqué.

Sans oublier de tacler Pierre Oliver : "À l’inverse, les candidatures qui émergent ces derniers jours ne répondent ni aux enjeux ni aux attentes des Lyonnais. Manque de cap, absence de vision, opportunisme politique : Lyon mérite mieux. Ces manœuvres politiciennes ne font que diviser et affaiblir, conduisant inexorablement à l’échec. Ce n’est pas ma conception de l’engagement public".

Ce soutien n'est pas une surprise pour qui suit la petite tambouille politique locale. Aurélie Bonnet-Saint-Georges est en froid avec Pierre Oliver depuis un an, elle avait même préféré donner son vote à l'écologiste Valentin Lungenstrass lors du conseil d'arrondissement d'avril 2024 auquel elle ne pouvait pas assister.