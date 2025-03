Municipales à Lyon : un nouvel élu préfère Jean-Michel Aulas à Pierre Oliver

Après Aurélie Bonnet-Saint-Georges, c'est un nouvel élu lyonnais qui annonce préférer une candidature de Jean-Michel Aulas à celle de Pierre Oliver pour les élections municipales de Lyon en 2026.

Dans un communiqué, Charles-Franck Lévy dit ne pas croire "aux candidatures fabriquées dans les états-majors ou surgies de nulle part. Elles manquent d’envergure, de colonne vertébrale, de direction".

"Soutenir Jean-Michel Aulas, ce n’est pas soutenir un homme seul. C’est soutenir une exigence, une méthode, une ambition. C’est vouloir remettre Lyon au cœur des grandes villes européennes qui construisent, innovent et rayonnent", argumente le conseiller municipal, élu du 8e arrondissement de Lyon.

Pour Charles-Franck Lévy, "Jean-Michel Aulas n’est pas un homme de posture. Il est un homme de projet. Sa vision, son énergie et sa capacité à faire converger les talents sont des atouts précieux pour porter Lyon plus haut, plus loin, plus fort".

De son côté, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas donné en public de signes laissant à penser qu'il choisira d'être candidat ou non. "Sans avoir pris de décision, j'écoute les Lyonnais qui constatent que notre belle ville s'est transformée pour devenir non sécurisée, complètement saturée donc polluée, exsangue financièrement et réclament une personne de la société civile pour réunir le bon sens sans dogme", écrivait-il sur les réseaux sociaux cette semaine.