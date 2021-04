Romain Billard : "Le patrimoine permet d’améliorer le cadre de vie à Lyon"

Elu d’opposition au conseil municipal et adjoint au maire du 6e arrondissement, Romain Billard est un passionné de patrimoine. Sur son secteur, il s’intéresse notamment au devenir du musée Guimet. "C’est vrai qu’il faut qu’il y ait un projet car le bâtiment s’abime. Plus on attend, plus les frais de rénovation augmenteront. Le bâtiment n’est pas classé, donc la priorité c’est aussi de lui apporter une protection, une inscription et un classement", note Romain Billard.

"Si je devais fantasmer, je verrai le principe du Grand Palais à Paris en modèle plus réduit : un lieu où l’on arrive à moduler et qui soit multifonctions", poursuit le jeune élu.

Autre dossier prisé par Romain Billard : le Parc de la Tête d’Or. Selon lui, "il faut arrêter de le voir par des petits bouts. Il faut le voir sur un projet d’ensemble car c’est capital d’avoir un parc de cette taille et de cette qualité. Les écologistes ont été en manque d’ambition".

"Le patrimoine permet d’améliorer le cadre de vie et l’urbanisme des quartiers", conclut-il.

