Franck-Emmanuel Comte : "Une proposition plus ouverte, plus métissée à la Chapelle de la Trinité"

Cet épisode avait provoqué d'importants remous dans le monde culturel lyonnais, puisque la Ville de Lyon avait éjecté l'association Les Grands Concerts Lyonnais, qui s'occupaient des concerts de la chapelle de la Trinité depuis 25 ans.

C'est le fondateur du Concert de l'Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, qui a remporté l'appel d'offres et qui prend la suite avec Lyon Trinité Musique.

Il promet une proposition "plus ouverte, plus métissée sur le plan artistique", avec une alliance entre le baroque et le contemporain. Mais aussi un "croisement avec la danse hip-hop, la danse baroque, les arts du cirque, l'électro, la musique contemporaine".

Si la première année sera "un peu prudente", Franck-Emmanuel Comte souhaite "tenter des choses étonnantes dans ces lieux qui peuvent être transformés".

Pour lui, "le plus important c'est d'ouvrir ces lieux à un public qui n'osait pas jusqu'à présent pousser les portes de la chapelle".

Le premier concert de la saison, Dolce Follia, est prévu le 30 novembre.

00:00 Succession

00:35 Appel à témoins

01:32 Musique baroque

04:10 Projet de fusions

05:46 Premier concert

07:00 Autres évènements

09:12 Transition avec Les Grands Concerts

10:56 Série Marie-Antoinette