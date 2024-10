Allan Bouamrane : "Un pic d'adhésions chez les Jeunes avec Macron après la dissolution"

Récemment devenu coordinateur régional des Jeunes avec Macron, Allan Bouamrane évoque un "pic d'adhésions après la dissolution. Il y a un certain nombre de jeunes qui cherchent une voie centrale, mesurée, où on peut débattre".

Mais son groupe s'appellera-t-il encore longtemps "Jeunes avec Macron" ? "La question de l'incarnation ne se pose pas pour l'instant", balaye l'ancien collaborateur parlementaire de Thomas Rudigoz.

Au sujet de l'ex-député battu aux législatives anticipées à Lyon, Allan Bouamrane estime qu'il "prendra toute sa part dans les prochaines échéances locales. On a besoin de personnalités comme lui parce qu'il est ancré sur son territoire, et pour construire le rassemblement le plus large possible".

Pour David Kimelfeld par contre, ça semble râpé puisqu'on évoque un rapprochement imminent avec la majorité des écologistes. "On préférerait qu'il se rapproche de nous", reconnaît le macroniste.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Engouement autour du macronisme

01:04 Succession d'Emmanuel Macron

01:23 Gouvernement à droite

02:18 Propositions de Darmanin

03:27 Gabriel Attal

04:28 Place Publique

05:19 7 octobre

06:49 Rassemblement pour les municipales 2026

09:00 David Kimelfeld