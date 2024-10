Valentin Lungenstrass : "Pierre Oliver assume son désintérêt pour Lyon"

Adjoint au maire de Lyon, mais élu d'opposition dans le 2e arrondissement, Valentin Lungenstrass est le premier adversaire de Pierre Oliver. Et la nomination de ce dernier au cabinet ministériel de Nicolas Daragon le fait réagir. Selon l'écologiste, Pierre Oliver "assume son désintérêt pour Lyon" car "il assume de gravir des échelons". "Le 2e arrondissement de Lyon a besoin de quelqu'un de plus engagé que lui", poursuit Valentin Lungenstrass.

Si l'adjoint au maire chargé de la Voirie est parvenu à se mettre d'accord avec l'opposition et les habitants concernant le réaménagement du quai Tilsitt, "le dossier le plus compliqué du mandat", les critiques sont encore fortes sur le projet Presqu'ile à vivre. "On savait que ce n'allait pas être un long fleuve tranquille. Partout dans le monde, à chaque fois qu'on touche à un centre-ville, les commerçants sont inquiets", reconnaît Valentin Lungenstrass, qui promet qu'à terme, "tout le monde en sera ravi".

Chargé du dossier Vogue des Marrons, l'élu doit gérer les forains. "On va apporter des évolutions année par année", promet-il.

