Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert démissionnera si le musée Guimet est vendu 

Alors que la Ville de Lyon a émis l’hypothèse de vendre le musée à la découpe, cette situation a déjà vivement fait réagir au sein de la collectivité. Dans un entretien pour Tribune de Lyon, l’adjointe à la Culture de la mairie lyonnaise Nathalie Perrin-Gilbert a fait part non seulement d’un mécontentement mais a surtout posé un ultimatum quant au choix de Grégory Doucet : "J’ai clairement répondu que la cession du musée Guimet créerait un gros conflit dans l’exécutif et que pour ma part je quitterais mes fonctions si tel était l’option choisie."

A l’origine, Nathalie Perrin-Gilbert voulait transformer Guimet en un musée des enfants, ce qui a finalement été rejeté par la programmation pluriannuelle d’investissements de la Ville de Lyon. De cela, elle en est venue à la conclusion "qu’on ne peut pas tout faire en un seul mandat".

La culture, une priorité plus vraiment prioritaire

Une fissure semble donc se dessiner en interne et certains accords pris il y a quelques années ne seraient pas respectés d’après l’adjointe. Notamment la hausse de la taxe foncière qui devait normalement permettre un développement fort du service public et la mairie se retrouve pourtant à hypothétiquement vendre du patrimoine. "Je me vois aujourd’hui contrainte de rappeler cet accord de majorité", ajoute Nathalie Perrin-Gilbert. Elle dénonce également des décisions qui ne sont pas prises dans le bon ordre à savoir des propositions financières qui passent avant le devenir du lieu.

Par ailleurs, la question de la rentabilité est une fausse excuse selon elle puisque 140 millions d’euros ont été dépensés par la collectivité pour la plantation d’arbres notamment et elle ajoute avec une pointe d’ironie : "Demandez-vous aux arbres d’être rentables ?"

La mairie lyonnaise, qui déclare faire de la culture une priorité, se retrouve donc dans une situation plus qu’ambigüe où l’adjointe considère elle-même qu’il n’y a pas assez d’efforts réalisés.