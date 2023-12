Pascal Blache : "Le musée Guimet, un chantier énorme et un coût énorme"

La Fête des Lumières est finie. Et l'un des gros points noirs en termes d'organisation fut le parc de la Tête d'Or, avec des files d'attente interminables.

Si le maire du 6e arrondissement salue un "énorme succès cette année", il reconnaît que "ça coinçait un petit peu, on peut améliorer le système avec du personnel humain pour accompagner les visiteurs".

Pascal Blache suit également avec intérêt l'avenir du musée Guimet, qui doit accueillir ces prochaines années trois expositions en partenariat avec le centre Pompidou. S'il salue sa réouverture au public, il estime que la Ville a peut-être tort de faire une croix sur le partenariat public-privé.

"Le musée Guimet, c'est 9000m2. C'est un chantier énorme et un coût énorme", poursuit le conseiller municipal LR. "On va repartir sur des expositions éphémères qui coûtent assez cher car il faut sécuriser le site avec du personnel", indique Pascal Blache, qui "sent que tout le monde n'est pas sur la même ligne" à la mairie de Lyon sur ce dossier.

00:00 Fête des Lumières

01:55 Gérard Collomb

03:20 Héritiers de Gérard Collomb

04:19 Les Républicains

04:48 Musée Guimet

07:32 Voies Lyonnaises