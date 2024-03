Jonathan Bocquet : "Baisse des dotations de l'Etat : il faudra qu'on soit vigilant jusqu'à la fin du mandat"

La taxe foncière de Villeurbanne va augmenter de 10%, avec l'objectif de récupérer 8 millions d'euros. Car la baisse des dotations de l'Etat frappe de plus en plus les collectivités. "Il faudra qu'on soit vigilant jusqu'à la fin du mandat", prévient l'adjoint aux Finances Jonathan Bocquet.

"C'est un mauvais coup pour les collectivités, c'est injuste, ce n'est pas à nous de porter les efforts (...) à un moment où on doit actionner la transition écologique", poursuit-il.

"On aurait dû avoir 11 millions d'euros d'aides de l'Etat, on a perdu 11 millions. C'est une école, un gymnase et un parc qu'on a perdu. il faut trouver des recettes", conclut Jonathan Bocquet.

00:00 Economies imposées aux collectivités

03:43 Prochain budget

04:00 Assemblée citoyenne

05:33 Université populaire

06:58 Conseils d'enfants et de jeunes

08:40 Européennes