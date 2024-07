Législatives : Gabriel Amard réélu à Villeurbanne, moins de 600 voix d'écart avec Jean-Paul Bret

Ce dimanche soir, c'est finalement Gabriel Amard (LFI-NFP) qui a été réélu député avec 50,57%.

Contre toute attente, son rival Jean-Paul Bret lui a fait peur jusqu'au bout avec 49,43%, soit 570 voix d'écart.

L'ancien maire PS de Villeurbanne a donc profité à fond des reports de voix. "Au soir du 1er tour, les observateurs me plaçaient dans un ballottage très défavorable. Mais pour le candidat de la France Insoumise, le boulevard n’a pas été celui annoncé. Je prends acte du résultat de Gabriel Amard, candidat officiel du Nouveau Front Populaire, qui perd près de 2000 voix entre les deux tours, alors que j’en gagne 13 000. Les Villeurbannaises et Villeurbannais ont choisi d’élire un député qui n’habite pas Villeurbanne et qui n’y vote pas. C’est ainsi", a réagi Jean-Paul Bret.