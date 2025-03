Agressions antisémites à Villeurbanne : l'ancien maire Jean-Paul Bret s'en prend à LFI et ses "faiseurs de misère"

L'ancien maire de Villeurbanne, s'il a échoué de peu à renverser le député de la 6e circonscription du Rhône Gabriel Amard l'été dernier et s'il laisse planer le doute sur une candidature dissidente en 2026, ne manque pas une occasion de dire tout le mal qu'il pense de LFI.

Sur ses réseaux sociaux, Jean-Paul Bret réagit aux deux récentes agressions antisémites survenues à Villeurbanne. La faute en partie selon lui à "l’anxiété dans une ville qui a longtemps conservé un équilibre entre ses citoyens quelles que soient leur religion et leurs origines".

Et il cible directement la France Insoumise et ses "faiseurs de misère qui, plutôt que d’apaiser, créent la piste d’atterrissage à l’importation du conflit israélo-palestinien".

"Que ce parti politique se déshonore, c’est son problème. Que son leader n’ait pas d’autres solutions que de vociférer contre les journalistes pour couvrir leurs questions de sa voix, c’est regrettable, mais c’est son habitude, et nous pourrions presque l’ignorer. Mais que cette rhétorique infâme fasse le lit d’un nouvel antisémitisme du quotidien et vienne mettre à mal des décennies d’engagement d’acteurs locaux, élus et associations, je ne l’accepte pas", conclut l'ancien édile.