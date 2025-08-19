Faits Divers

Villeurbanne : la plaque d'hommage aux Justes arrachée, le maire fustige "le mariage de la lâcheté et la bêtise"

Villeurbanne : la plaque d'hommage aux Justes arrachée, le maire fustige "le mariage de la lâcheté et la bêtise"
Villeurbanne : la plaque d'hommage aux Justes arrachée, le maire fustige "le mariage de la lâcheté et la bêtise" - DR

Inaugurée en juillet 2024, la plaque qui rendait hommage aux Justes de Villeurbanne a disparu.

Elle avait été installée dans le square des Justes, mais elle a récemment été arrachée par un ou plusieurs individus.

Une information révélée par le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael. "Le mariage de la lâcheté et la bêtise doit nous inquiéter et nous mobiliser, fustige l'édile socialiste. Aucun acte antisémite ne doit être minimisé. À Villeurbanne, nous continuerons à nous mobiliser sans relâche pour vaincre ce poison dont nous n’avons pas encore trouvé l’antidote".

Et de rappeler que les Justes villeurbannais avaient "contribué à sauver des juifs au péril de leur vie, après que le régime de Vichy avait mis en place des lois antisémites".

Il s'agissait de Léon et Anna Ehret, Jean et Aimée Barange, Marguerite Dupraz, Rose et Paul Magaud, Suzanne et Pierre Ferrand, Jeanne Rosenstiel et Pierre Moucot.

Tags :

villeurbanne

justes

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Des justes pour Gaza ? le 19/08/2025 à 17:07
Bertrand kanta a écrit le 19/08/2025 à 15h32

A quand une plaque des justes des enfants de Gaza ?

Les justes qui ont sauvé des juifs pendant la guerre étaient beaucoup plus courageux que ceux qui manifestent aujourd'hui Place Bellecour.

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 19/08/2025 à 16:47

Politiques vous êtes déconnectés, arrêtez de fermer les yeux. Tout le monde il est beau, toutle monde il est gentil.
Des années de conneries pour un bulletin de vote.
Gauche, Droite tous responsables d'une France
à l'agonie.
Pauvre France, cher pays qui n'a plus d'identité
Je suis devenu un étranger

Signaler Répondre
avatar
Plutot que le 19/08/2025 à 16:44
Lyon2026revient a écrit le 19/08/2025 à 16h14

Jean MOULIN envoie nous des hommes de bien pour reprendre cette métropole devenue folle.
Ni oubli ni pardon

Plutôt que d attendre une intervention divine du passé...et si c' etait aux hommes du "présent" d'y aller?
Oui , vous par exemple ...

Signaler Répondre
avatar
Gaza le 19/08/2025 à 16:26
mendes a écrit le 19/08/2025 à 16h02

ca n'a aucun sens..

Ben oui c’est que des enfants palestiniens c est pas la même

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 19/08/2025 à 16:17

Plutôt "le mariage de la lâcheté et de la provocation".
Pas une bêtise ils savent parfaitement ce qu'ils font...

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 19/08/2025 à 16:14

Jean MOULIN envoie nous des hommes de bien pour reprendre cette métropole devenue folle.
Ni oubli ni pardon

Signaler Répondre
avatar
mendes le 19/08/2025 à 16:02
Bertrand kanta a écrit le 19/08/2025 à 15h32

A quand une plaque des justes des enfants de Gaza ?

ca n'a aucun sens..

Signaler Répondre
avatar
nuls ces politiques le 19/08/2025 à 15:52

40 ans de politique de merde
Alors taisez vous🤔

Signaler Répondre
avatar
Art... c'est un prénom le 19/08/2025 à 15:47

La lâcheté et la bêtise. Un nom super pour un groupe de rock.

Signaler Répondre
avatar
Bertrand kanta le 19/08/2025 à 15:32

A quand une plaque des justes des enfants de Gaza ?

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 19/08/2025 à 15:30

Et voilà.. il découvre qu'il n'y a pas de contre poison pour les cons.. surtout ceux qui profitent tout en haïssant notre pays..
Il a besoin de leur voix car il les connait bien !
Alors comme les autres bla bla bla !

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 19/08/2025 à 15:28
forcément a écrit le 19/08/2025 à 15h19

A Villeurbanne il y a vraiment un nid d'antisémites et on à l'impression qu'on le découvre ?

Ben oui, ce sont ces amis de la jeune garde antifasciste et leurs affidés de LFI...

Maintenant qu'il sera concurrencé par ses amis d'hier dans sa propre Commune, il ne peut pas faire autrement que faire semblant de l'apprendre....

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 19/08/2025 à 15:26

C'est beau de voir ce qu'est devenu notre pays. De quoi avoir le cœur plein d'allégresse.

Signaler Répondre
avatar
Wallah',.⛄ le 19/08/2025 à 15:24

Ne soyez pas sévère Monsieur le maire, vous aurez besoin des voix des antisémites en 2026 pour être réélu.

Et comme vous dites toujours, le danger c'est l'esstreme drouate.

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 19/08/2025 à 15:22

Très grave.

Signaler Répondre
avatar
forcément le 19/08/2025 à 15:19

A Villeurbanne il y a vraiment un nid d'antisémites et on à l'impression qu'on le découvre ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.