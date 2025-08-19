Villeurbanne : la plaque d'hommage aux Justes arrachée, le maire fustige "le mariage de la lâcheté et la bêtise"

Elle avait été installée dans le square des Justes, mais elle a récemment été arrachée par un ou plusieurs individus.

Une information révélée par le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael. "Le mariage de la lâcheté et la bêtise doit nous inquiéter et nous mobiliser, fustige l'édile socialiste. Aucun acte antisémite ne doit être minimisé. À Villeurbanne, nous continuerons à nous mobiliser sans relâche pour vaincre ce poison dont nous n’avons pas encore trouvé l’antidote".

Et de rappeler que les Justes villeurbannais avaient "contribué à sauver des juifs au péril de leur vie, après que le régime de Vichy avait mis en place des lois antisémites".

Il s'agissait de Léon et Anna Ehret, Jean et Aimée Barange, Marguerite Dupraz, Rose et Paul Magaud, Suzanne et Pierre Ferrand, Jeanne Rosenstiel et Pierre Moucot.