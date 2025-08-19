Villeurbanne : un appartement pris pour cible, six impacts de balles retrouvés sur la porte

Depuis quelques mois, les méthodes ont semble-t-il changé, avec une appétence pour les tirs d'intimidation.

Si Vénissieux en a notamment été le théâtre, avec son point de deal très convoité du boulevard Ambroise-Croizat, c'est au tour de Villeurbanne d'en être victime.

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou plusieurs individus se sont infiltrés dans un immeuble de la rue de la Feyssine avant d'ouvrir le feu sur la porte d'un logement. Ils auraient également tenté d'incendier l'entrée de l'immeuble avant de prendre la fuite.

Sur place, les forces de l'ordre ont constaté la présence de six impacts de balles sur la porte.

Une enquête a été ouverte, mais elle s'annonce compliquée car l'occupant de l'appartement visé est totalement inconnu des services de police. Se pourrait-il que les malfaiteurs se soient trompés d'étage ?