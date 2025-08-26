Polémique à Vénissieux avec l'inauguration d'un équipement nommé Annie Steiner, ancienne militante du FLN

Pour son nouvel équipement polyvalent qu'elle inaugure ce mardi à l’angle de l’avenue des Martyrs-de-la-Résistance et de la rue Abbé-Glasberg et qui comprend une bibliothèque et un Fablab, elle a choisi de le nommer Annie-Steiner.
Une figure méconnue en France, mais considérée comme une héroïne en Algérie. Née en Algérie française, elle a intégré le FLN pour lutter contre la colonisation. Son implication dans des attentats est prouvée, elle a d'ailleurs reconnu avoir permis à des combattants de fabriquer des bombes qui ont fait des victimes civiles.
Elle avait été arrêtée puis incarcérée sur place puis en France jusqu'en 1961, avant de retourner en Algérie où elle est restée toute sa vie, entrant au secrétariat général du gouvernement.
Ce choix de nom a été porté par Sophia Brikh, adjointe aux Droits des Femmes à Vénissieux, qui dit avoir découvert Annie Steiner récemment lors d'un voyage organisé par les élus communistes en Algérie.
Au Progrès, elle explique que la militante du FLN est "le symbole d’une passerelle entre l’Algérie et la France". Une "passerelle" qui a "fait des dizaines de victimes dont des enfants", lui avait rétorqué l'élu RN Damien Monchau lors du vote en conseil municipal.
Héroïne pour les uns, terroriste pour les autres donc.
La Ville de Vénissieux a fait appel à 1,7 million d'euros de subventions des organismes de l'Etat pour cet équipement polyvalent.
Et ce choix de dénomination agace la préfecture, qui explique boycotter la cérémonie d'inauguration. "La préfète du Rhône ne peut pas partager ce choix qui va à l'encontre de l'esprit qui a guidé à la création de ce nouvel outil de cohésion sociale et d'échange intergénérationnel au service des habitants de Vénissieux. Un autre nom, davantage synonyme de concorde, de culture et d'entente, conviendrait mieux à un équipement de cette nature", soulignent les services de l'Etat.
Je pense que vous parlez de l'extrême gauche...Signaler Répondre
À Vénissieux, ils ont fait le choix d’honorer Annie Steiner, une figure engagée dans la lutte anticolonialiste, en nommant un équipement à son nom. Ce geste, loin d’être une provocation, s’inscrit dans une volonté de reconnaître toutes les mémoires, y compris celles souvent marginalisées. Annie Steiner a combattu pour des convictions profondes, dans un contexte historique complexe. En rendant hommage à son parcours, ils affirment une position politique claire : celle de la justice, de la solidarité et du refus de l’oubli. Ce choix peut déranger, mais il invite surtout à réfléchir sur notre rapport à l’histoire et à ceux qui ont lutté pour l’émancipation des peuplesSignaler Répondre
plutôt une traitre à la France !Signaler Répondre
Cette nana ne mérite pas d'avoir un bâtiment, une rue, ou une place portant son nom.Signaler Répondre
Nous ne sommes pas en algérie, mais bel et bien sur le territoire français
des siècles de pirateries, razzia et atrocités, des millions d'esclaves chrétiens, quand est-ce qu'ils racontent la vraie histoire?Signaler Répondre
Ils auraient quand même pu avoir un peu de pudeur et trouver une personnalité plus politiquement correcte. Pourquoi toujours chercher a raviver un passé douloureux qui n'est toujours pas soldé et qui marque des millions de personnes en France ?Signaler Répondre
Et pourquoi pas Eva Braun pendant qu'ils y sont ?Signaler Répondre
Pauvres débiles.
c'est quasiment fait ; merci qui ?Signaler Répondre
Plus rien ne me surprend.Signaler Répondre
Après une université belge où une promotion de juristes prend le nom de Rima Hassan , un équipement collectif d'une mairie coco qi prend le nom d'une "résistante" du FLN, à quand le baptême de l'institut français du pétrole du nom de Doucet ?
continuons a baisser le pantalonSignaler Répondre
merci pour cet humour decapantSignaler Répondre
Madame Brikh qui promeut Madame Steiner ,Signaler Répondre
Ou est la surprise ?
Aucun rapport avec l Algerie en vrai.
.Signaler Répondre
👉 Les harkis étaient des Algériens qui ont choisi — ou parfois été contraints — de combattre aux côtés de l’armée française pendant la guerre d’Algérie (1954-1962).
• Du point de vue algérien, beaucoup les ont considérés comme des « collaborateurs » ou des « traîtres », car ils soutenaient la puissance coloniale contre le mouvement indépendantiste. C’est pourquoi, après l’indépendance en 1962, certains ont subi des représailles terribles.
• Du côté français, l’État leur avait promis protection et reconnaissance. Mais au moment de l’indépendance, la France en a laissé beaucoup sur place, malgré les risques évidents. Ceux qui ont réussi à venir en métropole ont souvent vécu dans des conditions très dures (camps, marginalisation, absence de reconnaissance).
Incroyable.Signaler Répondre
C'est comme si une commune d'Algérie appelait sont gymnase Jean-Marie Le Pen.
"Son implication dans des attentats est prouvée, elle a d'ailleurs reconnu avoir permis à des combattants de fabriquer des bombes qui ont fait des victimes civiles." // "Ce choix de nom a été porté par Sophia Brikh, adjointe aux Droits des Femmes à Vénissieux, qui dit avoir découvert Annie Steiner récemment lors d'un voyage organisé par les élus communistes en Algérie." // "elle explique que la militante du FLN est "le symbole d’une passerelle entre l’Algérie et la France".Signaler Répondre
Si je comprends bien à l'extrême gauche, quand on tue des enfants français on est une "passerelle" entre 2 pays ?
Une résistante ?Signaler Répondre
Ah oui, c'est vrai que chez LFI le hamas est un mouvement de résistance...
LFI 69 merci de votre cohérence.
Le clientélisme.Signaler Répondre
khomeni?Signaler Répondre
C'est Vénissieux et ce sont des cocos, what else...Signaler Répondre
Ce qui est plus gênant c'est qu'on laisse faire.
Simple.Signaler Répondre
Le choix est facile à comprendre.Signaler Répondre
Les Français d'origine algérienne représentent un fort électorat. Il faut donc tout faire pour le caresser dans le sens du poil.
En plus, c'est le même que LFI qui risque d'être un concurrent.
Les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en France, mais il suffit de consulter la liste électorale pour se rendre compte de la situation.
Je vous invite à lire un article du Point d'il y a quelques semaines ....... dans cet article vous aurez les relations profondes entre le PCF et l'Etat Algérien dont le FLN. On parle des "caisses noires" des partis politiques pour financer les campagnes électorales et donc on découvre dans cet article qui a bénéficié des largesses du FLN dans les années 70 et 80 et pour quelles raisons.Signaler Répondre
Juste une injure aux Harkis et à leur bravoure.
Une décision politique pour assurer les prochaines élections très certainement.
Je pense à une amie lesbienne algérienne qui a fui son pays pour retrouver en France les même personnes qu'elle a fui ......
c’est sans fin ….Signaler Répondre
Des milliers de jeunes appelés qui ne demandaient rien sont morts en Algérie ! alors s'il vous plait ne venez pas nous parler de résistante !Signaler Répondre
pourquoi ne pas changer le nom de la ville par Dz …. Maire à faire sauter aux prochaines électionsSignaler Répondre
Effectivement avec son engagement, de nos jours ce serait une "résistante" qui résisterait du coté du Hamas ainsi que d'autres terroristes islamistes qui expriment leur haine anti-occidentale.Signaler Répondre
Tant qu'il n'y aura pas le nom d'un autre résistant comme par exemple celui du général Jacques MASSU, la partialité de la mairie sera avérée.Signaler Répondre
Si la préfecture est agacée et regrette ce choix polémique qui va à l'encontre de l'esprit de cohésion sociale, de concorde et d'entente....du coté de la gauche sectaire et notamment LFI/EELV : ils doivent jubiler d'un tel choix.Signaler Répondre
et pendant ce temps les Algériens demandent le changement de nom de la rue Bugeaud !!!! La préfète a raison !! mais Français réveillez vous !Signaler Répondre
Venissieux, ce doit être un territoire algérien pour honorer ce genre de personne.Signaler Répondre
C'est incompréhensible une telle polémique pour une résistante.Signaler Répondre