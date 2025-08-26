Polémique à Vénissieux avec l'inauguration d'un équipement nommé Annie Steiner, ancienne militante du FLN

Pour son nouvel équipement polyvalent qu'elle inaugure ce mardi à l’angle de l’avenue des Martyrs-de-la-Résistance et de la rue Abbé-Glasberg et qui comprend une bibliothèque et un Fablab, elle a choisi de le nommer Annie-Steiner.

Une figure méconnue en France, mais considérée comme une héroïne en Algérie. Née en Algérie française, elle a intégré le FLN pour lutter contre la colonisation. Son implication dans des attentats est prouvée, elle a d'ailleurs reconnu avoir permis à des combattants de fabriquer des bombes qui ont fait des victimes civiles.

Elle avait été arrêtée puis incarcérée sur place puis en France jusqu'en 1961, avant de retourner en Algérie où elle est restée toute sa vie, entrant au secrétariat général du gouvernement.

Ce choix de nom a été porté par Sophia Brikh, adjointe aux Droits des Femmes à Vénissieux, qui dit avoir découvert Annie Steiner récemment lors d'un voyage organisé par les élus communistes en Algérie.

Au Progrès, elle explique que la militante du FLN est "le symbole d’une passerelle entre l’Algérie et la France". Une "passerelle" qui a "fait des dizaines de victimes dont des enfants", lui avait rétorqué l'élu RN Damien Monchau lors du vote en conseil municipal.

Héroïne pour les uns, terroriste pour les autres donc.

La Ville de Vénissieux a fait appel à 1,7 million d'euros de subventions des organismes de l'Etat pour cet équipement polyvalent.

Et ce choix de dénomination agace la préfecture, qui explique boycotter la cérémonie d'inauguration. "La préfète du Rhône ne peut pas partager ce choix qui va à l'encontre de l'esprit qui a guidé à la création de ce nouvel outil de cohésion sociale et d'échange intergénérationnel au service des habitants de Vénissieux. Un autre nom, davantage synonyme de concorde, de culture et d'entente, conviendrait mieux à un équipement de cette nature", soulignent les services de l'Etat.