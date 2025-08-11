Villeurbanne : un incendie se déclare dans un parc, une enquête ouverte pour identifier son origine

Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé le sinistre peu après 15h, mais les flammes avaient eu le temps de se propager sur plusieurs dizaines de mètres aux broussailles et même à un arbre, la canicule aidant.
Selon des témoins directs, une forte odeur d'alcool a été perçue dans l'air alors que le feu n'en était qu'à ses débuts dans ce parc récent, situé dans le nouveau quartier villeurbannais de L'Autre Soie, et dont l'ouverture temporaire a eu lieu cet été alors que les travaux et aménagements ne sont pas terminés.
Une enquête a été immédiatement ouverte afin de découvrir l'origine de cet incendie qui aurait pu faire davantage de dégâts. Contrairement à la rumeur d'une arrestation d'adolescent qui enflait dans le quartier, aucune interpellation n'a encore été réalisée.
Habitants de l’Autre Soie, petite précision : selon un mail de la mairie reçu par des riverains ce lundi matin, un enfant de 9 ans aurait été interpellé après les faits — à l’inverse de ce qui est indiqué ici. Pouvez-vous re-vérifier auprès des services concernés ?Signaler Répondre
Par ailleurs, des habitants ont constaté de l’alcool à brûler à plusieurs endroits comme vous préciser, qui a servi sur une barrière Heras restée au milieu du parc et en partie brûlée.
Des tiers de la résidence signale depuis des semaines des barrières faciles à désolidariser et demandons des mesures provisoires (solidarisation/fermeture nocturne).
