Villeurbanne : un incendie se déclare dans un parc, une enquête ouverte pour identifier son origine

Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé le sinistre peu après 15h, mais les flammes avaient eu le temps de se propager sur plusieurs dizaines de mètres aux broussailles et même à un arbre, la canicule aidant.

Selon des témoins directs, une forte odeur d'alcool a été perçue dans l'air alors que le feu n'en était qu'à ses débuts dans ce parc récent, situé dans le nouveau quartier villeurbannais de L'Autre Soie, et dont l'ouverture temporaire a eu lieu cet été alors que les travaux et aménagements ne sont pas terminés.

Une enquête a été immédiatement ouverte afin de découvrir l'origine de cet incendie qui aurait pu faire davantage de dégâts. Contrairement à la rumeur d'une arrestation d'adolescent qui enflait dans le quartier, aucune interpellation n'a encore été réalisée.