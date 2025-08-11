Faits Divers

Villeurbanne : un incendie se déclare dans un parc, une enquête ouverte pour identifier son origine - DR

Ce vendredi après-midi, les pompiers sont intervenus à Villeurbanne pour un incendie qui s'était déclaré dans le parc des Hérissons.

Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé le sinistre peu après 15h, mais les flammes avaient eu le temps de se propager sur plusieurs dizaines de mètres aux broussailles et même à un arbre, la canicule aidant.

Selon des témoins directs, une forte odeur d'alcool a été perçue dans l'air alors que le feu n'en était qu'à ses débuts dans ce parc récent, situé dans le nouveau quartier villeurbannais de L'Autre Soie, et dont l'ouverture temporaire a eu lieu cet été alors que les travaux et aménagements ne sont pas terminés.

Une enquête a été immédiatement ouverte afin de découvrir l'origine de cet incendie qui aurait pu faire davantage de dégâts. Contrairement à la rumeur d'une arrestation d'adolescent qui enflait dans le quartier, aucune interpellation n'a encore été réalisée.

villeurbanne

et pour la taxe fonciere? le 11/08/2025 à 16:00
Claude69100 le 11/08/2025 à 14:32
Tu es vraiment à côté de la plaque avec ta dissertation sur les herbes folles et l'entretien négligé.
Tu n'as pas compris que ce parc est en construction.
Tu n'as pas compris que le feu a certainement été allumé volontairement avec de l'alcool.

le déclin de notre metropole le 11/08/2025 à 14:22

comme le rappelle l article, le feu s est propagé aux broussailles.... si le parc etait un minumum entretenu, cela ne se serait pas passé!!

a noté que la loi (durcit en 2025) impose que chaque habitation entretienne ses parcelles et enleve les brousailles (50 m autour des habitations, 100m a proximité des forets a risque) !! Pourquoi la metropole ne le fait pas? elle est au dessus des lois ?

De maniere générale, la metropole a abandonné l'entretien des espaces verts et de la rue. On voit des mauvaises herbes pousser entre les dalles des trottoires, ce qui a pour effet de les désolidariser. On voit des herbes folle pousser n importe ou, ce qui par exemple raye les voiture, ou rend le passage a pied impossible. Enfin, les parc pour enfants sont a l abandon! On y trouve de l ambroisie ou des espece invasives comme la renoué du japon, la berce du caucase, ou l ailante (faux vernis du japon)
il y en a de partout, ce qui a pour effet d'empecher les autres essences de pousser
rappelons que certaines sont toxiques et provoquent des reactions cutanées pouvant etre tres grave avec le soleil, comme la dermite des prés (j'en ai été victime, ce sont comme des brulures avec des cloques, qui marquent la peau et qui présentent des risques de surinfection)

combien de drames faut il attendre pour que la metropole agisse?

M Bernard semble etre aux abonnés absents

Oh my God ! le 11/08/2025 à 14:06

Tout simplement des actes commis par ces timbrés venus on sait très bien d'où, qui n'ont pour seul objectif que de mettre notre pays a feu et à sang, cela s'appelle l'invasion pure et simple à la vue d'un gouvernement qui ferme délibérément les yeux

Décidément le 11/08/2025 à 13:53

Si même les hérissons se mettent à fumer des pétards et laissent trainer leurs mégots partout on est mal barré .. 😂

Bien-sûr le 11/08/2025 à 13:51
çà a l'gout d 'pomme le 11/08/2025 à 13:50
DMPP le 11/08/2025 à 13:31

Si volontaire l'incendie,fin de la récré,les assises....

Bon le 11/08/2025 à 13:00

Ah si c’est à Villeurbanne c’est sans doute accidentelle…

pardi le 11/08/2025 à 13:00

Il ne faut pas se demander , encore l'oeuvre de jeunes abrutis !

Julien69100 le 11/08/2025 à 12:39

Habitants de l’Autre Soie, petite précision : selon un mail de la mairie reçu par des riverains ce lundi matin, un enfant de 9 ans aurait été interpellé après les faits — à l’inverse de ce qui est indiqué ici. Pouvez-vous re-vérifier auprès des services concernés ?
Par ailleurs, des habitants ont constaté de l’alcool à brûler à plusieurs endroits comme vous préciser, qui a servi sur une barrière Heras restée au milieu du parc et en partie brûlée.
Des tiers de la résidence signale depuis des semaines des barrières faciles à désolidariser et demandons des mesures provisoires (solidarisation/fermeture nocturne).

Ex Précisions le 11/08/2025 à 12:38

Pour virer des dealers en place dans ce petit parc, qu'ils n'aient plus de coin ombragé ?
Ou un jeune décérébré qui aiment jouer avec le feu ? https://www.lyonmag.com/article/136789/j-admire-le-feu-les-incendiaires-de-l-ecole-de-meyzieu-se-filment-pendant-leurs-mefaits

