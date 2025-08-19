Faits Divers

Villeurbanne : un homme se noie à la Feyssine, "Hawaï-sur-Rhône" à nouveau endeuillé

Villeurbanne : un homme se noie à la Feyssine, "Hawaï-sur-Rhône" à nouveau endeuillé - DR

C'est un site dangereux, où la baignade n'est pas seulement déconseillée mais interdite.

Ce lundi en fin d'après-midi, un homme, qui se trouvait avec un ami sous le viaduc du périphérique à la Feyssine à Villeurbanne, est tombé dans l'eau. Et il n'est jamais remonté sur la rive.

Son compère a prévenu les secours mais les plongeurs n'ont pas retrouvé le corps du malheureux.

Surnommé "Hawaï-sur-Rhône", à cause de sa vague formée par la cascade du seuil de la Feyssine, ce site est prisé des kayakistes freestyle mais est extrêmement dangereux pour quiconque s'y aventure en se baignant, la faute à d'importants courants et remous.

Ce secteur avait déjà été endeuillé la semaine dernière. Mardi, un homme s'était noyé en tentant de sauver son chien qui s'était jeté à l'eau.

