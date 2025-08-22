Tony Parker veut changer de vie et devrait revendre ses parts dans l'ASVEL en 2026

Dans une interview accordée à L'Equipe ce vendredi, l'ancienne gloire du basket français et actuel président de l'ASVEL se confie sur ses projets pour l'avenir. Et ils semblent se dessiner loin de Villeurbanne, potentiellement loin de la France…

Arrivé comme actionnaire de l'ASVEL en 2009 et président du club depuis 2014, TP a "envie de pivoter, de faire autre chose".

Les bureaux commencent à l'agacer, et il se verrait bien "commencer une carrière de coach".

Après avoir demandé leur avis à ses amis footballeurs Thierry Henry et Zinedine Zidane, mais aussi à son ancien entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, Tony Parker a lancé la machine et passera son diplôme, le DES, en 2026. Son mentor sera Vincent Collet et son tuteur Nordine Ghrib, tous deux bien connus à l'ASVEL.

Mais si TP devient coach et trouve une équipe, sa nouvelle fonction sera incompatible avec celle de président d'un club français. Si c'est en France ou en Europe, il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Et si c'est en NBA comme il en rêve, il n'aurait plus le temps de gérer les affaires villeurbannaises.

"Au mois de mai, j'aurai une discussion avec mes actionnaires. Quoi qu'il arrive, je pense que je garderai toujours un petit pourcentage de l'ASVEL et de l'ASVEL féminin. Ce sont mes petits bébés", confie-t-il également au quotidien sportif.

On comprend donc que le club basé à l'Astroballe va changer de mains d'ici un an. Avec Marie-Sophie Obama en retrait à l'ASVEL féminin depuis plusieurs mois et Gaëtan Muller qui a racheté cet été le club de hockey les Dragons de Rouen, c'est toute une dynastie Parker qui pourrait s'effacer.